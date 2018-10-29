"Как вампиры": украинские военные рассказали о дерзкой тактике врага на Донбассе

19 обстрелов, запрещенное Минском вооружение и один раненый воин – такими были сутки на Донбассе. Враг бил почти по всем направлениям. Неспокойно, в частности, и вблизи оккупированной Горловки. Враг там не стесняется применять минометы даже днем.

Истерзанные войной окрестности оккупированной Горловки. Днем здесь часто стреляют, но ночью выстрелы вообще не стихают. Украинские воины говорят – российские наемники подготовились к Хеллоуину.

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"Садится солнце и начинается движение. В общем, как вампиры: солнце садится и они разлетаются", – рассказал военнослужащий ВСУ Виктор. Добавляют – ответить этой нечисти есть чем: "У нас тоже есть осиновые колы, серебряные пули, так что все нормально".



Истерзанные войной окрестности оккупированной Горловки

Огонь здесь открывают и из стрелкового оружия, и из гранатометов, и из минометов. Последнее – самое страшное, особенно когда мины кидает опытный расчет.

120-ми минами разнесли нам СП. Но наши ребята, не теряя духа, возобновили это СП очень быстро. За короткий срок, мы даже не ожидали, что это возможно. Если говорят, что патриотизм умер в 2014 – 2015 годах, то это неправда,

– отметил военнослужащий ВСУ Жора.

Подтверждая слова Жоры, враг запускает по селу такой же боеприпас. Пока журналисты работали, по поселку примерно в 12 часов прилетела 120-я мина. Бойцы, правда, такому поведению террористов не удивлены. Эти "сюрпризы" прилетают с соседнего террикона. Без нашей артиллерии подавить эти огневые точки не получится. Поэтому, воюют с более близкими целями. Здесь таких достаточно.

"Возьмем даже вчера: вот выходят они и из РПГ стреляют прямой наводкой по нам. Но мы также отвечаем. Не будем, как говорится, терпеть их унижения и все их обстрелы", – добавил Жора.

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Адекватный ответ – страшный сон российско-террористических войск. Об этом говорит и статистка. За каждого погибшего или раненого украинского героя враг платит большую цену.