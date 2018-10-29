20:02
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      "Как вампиры": украинские военные рассказали о дерзкой тактике врага на Донбассе

      246 Читати новину українською

      19 обстрелов, запрещенное Минском вооружение и один раненый воин – такими были сутки на Донбассе. Враг бил почти по всем направлениям. Неспокойно, в частности, и вблизи оккупированной Горловки. Враг там не стесняется применять минометы даже днем.

      Истерзанные войной окрестности оккупированной Горловки. Днем здесь часто стреляют, но ночью выстрелы вообще не стихают. Украинские воины говорят – российские наемники подготовились к Хеллоуину.

      Читайте также: Горячие сутки на фронте: оккупанты понесли значительные потери

      "Садится солнце и начинается движение. В общем, как вампиры: солнце садится и они разлетаются", – рассказал военнослужащий ВСУ Виктор. Добавляют – ответить этой нечисти есть чем: "У нас тоже есть осиновые колы, серебряные пули, так что все нормально".

      горлівка
      Истерзанные войной окрестности оккупированной Горловки

      Огонь здесь открывают и из стрелкового оружия, и из гранатометов, и из минометов. Последнее – самое страшное, особенно когда мины кидает опытный расчет.

      120-ми минами разнесли нам СП. Но наши ребята, не теряя духа, возобновили это СП очень быстро. За короткий срок, мы даже не ожидали, что это возможно. Если говорят, что патриотизм умер в 2014 – 2015 годах, то это неправда,
      – отметил военнослужащий ВСУ Жора.

      Подтверждая слова Жоры, враг запускает по селу такой же боеприпас. Пока журналисты работали, по поселку примерно в 12 часов прилетела 120-я мина. Бойцы, правда, такому поведению террористов не удивлены. Эти "сюрпризы" прилетают с соседнего террикона. Без нашей артиллерии подавить эти огневые точки не получится. Поэтому, воюют с более близкими целями. Здесь таких достаточно.

      "Возьмем даже вчера: вот выходят они и из РПГ стреляют прямой наводкой по нам. Но мы также отвечаем. Не будем, как говорится, терпеть их унижения и все их обстрелы", – добавил Жора.

      Читайте также: Россияне начали еще больше ненавидеть украинцев

      Адекватный ответ – страшный сон российско-террористических войск. Об этом говорит и статистка. За каждого погибшего или раненого украинского героя враг платит большую цену.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сколько украинцев хотят вернуть Крым силой, – инфографика
      сегодня , 20:00 Сколько украинцев хотят вернуть Крым силой, – инфографика
      Самые массовые авиатрагедии: печальная статистика за 10 лет
      сегодня , 19:40 Самые массовые авиатрагедии: печальная статистика за 10 лет
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      сегодня , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Украинцев призывают полюбить офшоры
      сегодня , 19:01 Украинцев призывают полюбить офшоры
      Блог Соцмережі
      Самые кровавые авиакатастрофы 2008-2018: инфографика
      сегодня , 18:55 Самые кровавые авиакатастрофы 2008-2018: инфографика
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Нетрезвый полицейский совершил смертельное ДТП в Харькове: фото
       4 сентября 2017 , 14:52
      Откуда Ринат Ахметов получает миллионы: детали заработка олигарха
       15 июня , 11:16
      Украина U-21 в компенсированное время переиграла Францию U-21 в матче отбора к Евро-2017
       3 сентября 2016 , 00:05
      Полузащитник "Шахтера" хочет получать в "Бешикташе" 4,5 миллиона евро в год
       4 мая 2017 , 14:08
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук