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      "Як вампіри": українські військові порівняли ворогів із хелловінською нечистю

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      19 обстрілів, заборонене Мінськом озброєння і один поранений воїн – такою була доба на Донбасі. Ворог гатив майже по всіх напрямках. Неспокійно, зокрема, і поблизу окупованої Горлівки. Ворог там не соромиться застосовувати міномети навіть вдень.

      Понівечені війною околиці окупованої Горлівки. Вдень тут часто стріляють, але вночі постріли взагалі не стихають. Українські воїни кажуть – російські найманці підготувались до Геловіну.

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      "Сідає сонце і починається рух. Загалом, як вампіри: сонце сідає і вони розлітаються", – розповів військовослужбовець ЗСУ Віктор. Додають – відповісти цій нечисті є чим: "У нас теж є осикові коли, срібні кулі, так що все нормально".

      горлівка
      Понівечені війною околиці окупованої Горлівки

      Вогонь тут відкривають і зі стрілецької зброї, і з гранатометів, і з мінометів. Останнє – найстрашніше, особливо коли міни кидає досвідчений розрахунок.

      120-ми мінами рознесли нам СП. Але наші хлопці, не втрачаючи духу, відновили це СП дуже швидко. За короткий термін, мі навіть не очікували, що це можливо. Якщо говорять, що патріотизм помер в 2014 – 2015 роках, то це неправда,
      – наголосив військовослужбовець ЗСУ Жора.

      Підтверджуючи слова Жори, ворог запускає по селу такий самий боєприпас. Поки журналісти працювали, по селищу приблизно о 12 годині прилетіла 120-та міна. Бійці, щоправда, такій поведінці терористів не здивовані. Ці "сюрпризи" прилітають із сусіднього терикону. Без нашої артилерії заглушити ці вогневі точки не вийде. Тож, воюють із ближчими цілями. Тут таких достатньо.

      "Візьмемо навіть вчора: от виходять вони і з РПГ стріляють прямою наводкою по нас. Але ми також відповідаємо. Не будемо, як то кажуть, терпіти їх приниження і всі їх обстріли", – додав Жора.

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      Адекватна відповідь – страшний сон російсько-терористичних військ. Про це говорить і статистка. За кожного загиблого чи пораненого українського героя ворог платить велику ціну. 

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Зброя
      Джерело: 24 канал
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