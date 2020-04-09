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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как вести себя с полицией в условиях карантина: советы юриста

      - Читати новину українською
      Штрафы за правонарушения в условиях карантина / Цензор.НЕТ

      В Украине с 6 апреля 2020 года начали действовать ужесточенные условия карантина из-ха пандемии COVID-19. Многие граждане их не придерживаются, а полицейские не успевают фиксировать все нарушения. Если же работники правоохранительных органов все же обвиняют вас в нарушении, которого вы не совершали – главное, быть вежливыми, конструктивными и носить с собой документы, которые удостоверяют личность

      Об этом член наблюдательного совета НАБУ, адвокат Татьяна Козаченко рассказала в эфире 24 канала, а также добавила, что во время карантина суды уже приняли 600 протоколов от органов полиции относительно нарушений правил карантина.

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      В судах рассмотрели 50 протоколов, и решение – это штрафы. Адвокат объяснила, почему на самом деле украинцы не соблюдают условия карантина, а полицейские не могут задержать за нарушения всех. По ее словам, большинство людей думает, что в случае, если они совершат правонарушение – с полицейскими можно будет договориться.

      "То есть и сознание достаточно низкое, и внешняя культура поведения полиции не соответствует реалиям. Государственные органы игнорируют, они не проводят те рейды, а если и проводят – они не являются справедливыми. Я думаю, полиция достаточно неподготовленная относительно того алгоритма действий, как себя надо вести". – сказала Козаченко.

      Что делать, если полиция хочет вас оштрафовать

      • Правоохранители обязательно должны представиться

      Не стоит ни с кем общаться, если работник полиции вам не сказал свою фамилию, имя, отчество и звание.

      Это означает, что вы уже знаете, с кем имеете дело. Даже если надо будет позже что-то выяснить – вы будете знать, кто к вам предъявил требование. Вы сможете проверить, сделал ли он (полицейский – 24 канал) это законно или незаконно,
      – пояснила Козаченко.

      Она рассказала, что, к сожалению, случается много случаев, когда полицейские хотят "заработать" на ситуации.

      "Мне уже сегодня звонят люди и говорят, что иногда полицейские останавливают только для того, чтобы сделать представление, что они хотят создать протокол. В частности, и пытаются договориться, чтобы за какую-то плату отпустить людей. Такие случаи уже есть", – рассказала адвокат.

      • Носите с собой документы

      Обычно документы, удостоверяющие личность, не нужно носить с собой. Однако сейчас в стране действует режим чрезвычайной ситуации.

      В постановлении Кабмина указано, что любое лицо должно иметь с собой документы. В этом есть несколько моментов. И для того, чтобы можно было выписать штраф, и для того, чтобы проверить, было ли указанное лицо на самоизоляции,
      – отметила Козаченко.

      Сейчас в соцсетях начали распространять якобы "лайфхаки", позволяющие избежать штрафа даже тогда, когда человек совершил правонарушение. Адвокат считает такие действия недопустимыми.

      "То, что кое-кто учит не показывать документы и играться с полицией – означает, что можно довести ситуацию до коллапса и там, где было правонарушение – теперь может быть преступление", – пояснила адвокат.

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      • Будьте конструктивны и вежливы

      Татьяна Козаченко советует не терять время на пустые разговоры. Не стоит агрессивно разговаривать, в этом случае главное – быть спокойным и не позволить нарушить свои права.

      Если вы уверены, что ничего не нарушаете, то будьте достаточно конструктивными и вежливыми. Обязательно выясните, почему вас остановили,
      – заверила адвокат.

      карантин
      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики Полиция Советы Штрафы
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