Як поводитись з поліцією в умовах карантину: поради юриста
В Україні з 6 квітня 2020 року почали діяти посилені умови карантину через пандемію COVID-19. Багато громадян їх не дотримуються, а поліцейські не встигають зафіксувати усі порушення. Якщо ж працівники правоохоронних органів все ж звинувачують вас у порушенні, якого ви не здійснювали – головне, бути ввічливими, конструктивними та носити з собою документи, які посвідчують особу.
Про це членкиня наглядової ради НАБУ, адвокатка Тетяна Козаченко розповіла в ефірі 24 каналу, а також додала, що під час карантину суди вже прийняли 600 протоколів від органів поліції щодо порушень правил карантину.
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У судах розглянули 50 протоколів, і рішення – це штрафи. Адвокатка пояснила, чому насправді українці не дотримуються умов карантину, а поліцейські не можуть затримати за порушення усіх. За її словами, більшість людей думає, що у випадку, якщо вони вчинять правопорушення – з поліцейськими можна буде домовитись.
"Тобто і свідомість достатньо низька, і зовнішня культура поведінки поліції не відповідає реаліям. Державні органи ігнорують, вони не проводять ті рейди, а якщо й проводять – вони не є справедливими. Я думаю, поліція достатньо непідготовлена щодо того алгоритму дій, як себе треба поводити". – сказала Козаченко.
Що робити, якщо поліція хоче вас оштрафувати
- Правоохоронці обов'язково повинні представитися
Не варто ні з ким спілкуватися, якщо працівник поліції вам не сказав своє прізвище, ім'я, по батькові та звання.
Це означає, що ви вже знаєте, з ким маєте справу. Навіть якщо треба буде пізніше щось з'ясувати – ви знатимете, хто до вас пред'явив вимогу. Ви зможете перевірити, зробив він (поліцейський – 24 канал) це законно чи незаконно,
– пояснила Козаченко.
Вона розповіла, що, на жаль, трапляється багато випадків, коли поліцейські хочуть "заробити" на ситуації.
"Мені вже сьогодні дзвонять люди і говорять, що іноді поліцейські зупиняють лише для того, щоб зробити уявлення, що вони хочуть створити протокол. Зокрема, й намагаються домовитися, щоб за якусь платню відпустити людей. Такі випадки вже є", – розповіла адвокатка.
- Носіть з собою документи
Зазвичай документи, які посвідчують особу, не потрібно носити з собою. Однак зараз в країні діє режим надзвичайної ситуації.
У постанові Кабміну зазначено, що будь-яка особа повинна мати з собою документи. У цьому є декілька моментів. І для того, щоб можна було виписати штраф, і для того, щоб перевірити, чи зазначена особа була на самоізоляції,
– зауважила Козаченко.
Зараз у соцмережах почали поширювати нібито "лайфхаки", які допомагають уникнути штрафу навіть тоді, коли людина вчинила правопорушення. Адвокатка вважає такі діє не припустимими.
"Те, що дехто вчить не показувати документи і гратися з поліцією – означає, що можна довести ситуацію до колапсу і там, де було правопорушення – тепер може бути злочин", – пояснила адвокатка.
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- Будьте конструктивні та ввічливі
Тетяна Козаченко радить не втрачати час на пусті розмови. Не варто агресивно розмовляти, у цьому випадку головне – бути спокійним та не дозволити порушити свої права.
Якщо ви впевнені, що нічого не порушуєте, то будьте достатньо конструктивні та ввічливі. Обов'язково з'ясуйте, чому вас зупинили,
– запевнила адвокатка.
Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
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