Как враги превращают поселок Пивденное в сплошную пустыню

Боевики сравнивают с землей поселок Пивденное, который почти вплотную прилегает к оккупированной Горловке, где 28 июня был едва ли не самый мощный бой на этом участке фронта. Террористы стреляли из артиллерии, танков и стрелкового оружия. К сожалению, двое наших защитников погибли в этом бою.

Все дороги в поселок Пивденное простреливаются боевиками, поэтому его приходится обходить зарослями. Идти, конечно, дольше, но однозначно безопаснее.

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Безопасность на этом участке фронта – действительно важная вещь, ведь тишины здесь не было ни одного дня с момента, как украинская армия вернула контроль над населенным пунктом. Враг бьет как по позициям вооруженных сил Украины, так и по домам гражданских, превращая понемногу поселок в сплошную пустыню.

Враги обстреливают дома гражданских

Несмотря на то, что обстрелы здесь постоянно, утром 28 июня боевики особенно обнаглели. Начали бить из артиллерии и танков. Под прикрытием тяжелого вооружения также работали вражеские снайперы. К сожалению, два их выстрела оказались фатальными – героически погибли командир взвода Валерий Шишак и старший солдат Андрей Волос. Они первыми приняли бой.

Первыми ранили командира взвода, он сразу упал. Буквально через три секунды за ним сразу упал старший солдат Волос. Только он более такой массивный и сильный, он еще в силах долезть к своим, чтобы его можно было эвакуировать,

– сказал командир батальона 24 бригады им. короля Даниила ВСУ Богдан Гудым.

Из-за рельефа местности снайперы боевиков имеют здесь преимущество в обзоре. Не знает Пивденное тишины и сегодня. Приходится королевским пехотинцам браться за оружие.

На некоторое время террористы успокаиваются. Однако это до наступления сумерек, когда начинается мощная война. Но 24-я бригада уверяет – удержали позицию 28 июня – удержат и в дальнейшем.