Як вороги перетворюють селище Південне на суцільну пустку

Бойовики рівняють із землею селище Південне, що майже впритул прилягає до окупованої Горлівки, де 28 червня був чи не найпотужніший бій на цій ділянці фронту. Терористи стріляли з артилерії, танків та стрілецької зброї. На жаль, двоє наших оборонців загинули в цьому бою.

Всі дороги до селища Південного прострілюються бойовиками, тому його доводиться обходити хащами. Іти звичайно довше, проте однозначно безпечніше.

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Безпека на цій ділянці фронту – справді важлива річ, адже тиші тут не було жодного дня з моменту, як українська армія повернула контроль над населеним пунктом. Ворог б'є як по позиціях збройних сил України, так і по будинках цивільних, перетворюючи потроху селище на суцільну пустку.



Вороги обстрілюють будинки цивільних

Не дивлячись на те, що обстріли тут постійно, зранку 28 червня бойовики особливо знахабніли. Почали бити з артилерії та танків. Під прикриттям важкого озброєння також працювали ворожі снайпери. На жаль, два їхніх постріли виявились фатальними – героїчно загинули командир взводу Валерій Шишак та старший солдат Андрій Волос. Вони першими прийняли бій.

Першими поранили командира взводу, він одразу впав. Буквально через три секунди за ним одразу впав старший солдат Волос. Тільки він більш такий масивніший і сильніший, він ще мав сили долізти до своїх, щоб його можна було евакуювати,

– сказав командир батальйону 24 бригади ім. короля Данила ЗСУ Богдан Гудим.

Через рельєф місцевості снайпери бойовиків мають тут перевагу в огляді. Не знає Південне тиші і сьогодні. Доводиться королівським піхотинцям братися за зброю.

На деякий час терористи заспокоюються. Проте це до настання сутінок, коли починається потужна війна. Але 24-а бригада запевняє – втримали позицію 28 червня – втримає і надалі.