Как второсортный дилер Пабло Эскобар заработал миллиарды на наркотиках
Осень 1986 года, Белый дом не может больше игнорировать криминальное цунами, которое накрыло Америку. Президент Рональд Рейган объявляет крестовый поход против наркотиков и намекает, что готовится удар по наркоторговцам из Латинской Америки.
"Кокаин завозят в нашу страну в ужасных масштабах. До 5 миллионов американцев его употребляют регулярно. Я призываю всех нас вместе объявить войну наркотикам на всех уровнях. Также с нашими дипломатами я обсуждаю, что может сделать американское правительство для поддержки наших инициатив за рубежом", – прокомментировал президент США 1981-1989 годов Рональд Рейган.
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Начиная с 70-х более богатая американская элита одурманивалась, "прокладывая дороги" чистым наркотиком, более бедное население боготворило более дешевую версию кокаина – крэк. Массовая погоня за кайфом в 80-х погрузила страну в воронку бандитизма.
80% кокаинового рынка США создавал и контролировал колумбийский картель Медельин. Его вожак – Пабло Сезар Эскобар Гевирйя за день клал в свои хранилища по несколько миллионов долларов.
Надо быть реалистом, мы живем в эпоху кокаина. Но проблема наркомании – это нехватка воспитания и дисциплины, так же, как и алкоголизм. Нет никакой разницы – человек валяется на улице пьяный или под действием наркотиков. Американцы имеют претензии к нам, потому что это не они контролируют наркорынок. И это их нервирует,
– заверил глава наркокартеля Медельин 1980-1993 года Пабло Эскобар.
Именно Пабло Эскобар был автором хитроумной архитектуры криминальной сети.
Пабло Эскобар
Медельинский картель, а затем и их конкуренты из Кали контролировали полный цикл изготовления и сбыта кокаина. Поставляли крестьянам семена коки, охраняли плантации и сбор урожая, строили лаборатории, в которых готовилась кокаиновая паста. Все контрабандные пути, которые лежали в Штаты, были под контролем Эскобара и его братьев.
Золотые потоки наркотрафика давали капитальные возможности. За менее чем 5 лет Эскобар превратился из второсортного дилера в очень влиятельного "banditos-а". Кокаиновая империя Эскобара оценивалось журналом Fordes в почти 3 миллиарда долларов. Он стал самым богатым и одновременно самым разыскиваемым наркоторговцем обеих Америк.
Что придумал Пабло Эскобар, чтобы легализовать грязные деньги – смотрите в программе.