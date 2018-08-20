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Телеканал новостей 24 Программы Диктаторы
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как второсортный дилер Пабло Эскобар заработал миллиарды на наркотиках

Диктаторы 8 Читати новину українською

Осень 1986 года, Белый дом не может больше игнорировать криминальное цунами, которое накрыло Америку. Президент Рональд Рейган объявляет крестовый поход против наркотиков и намекает, что готовится удар по наркоторговцам из Латинской Америки.

"Кокаин завозят в нашу страну в ужасных масштабах. До 5 миллионов американцев его употребляют регулярно. Я призываю всех нас вместе объявить войну наркотикам на всех уровнях. Также с нашими дипломатами я обсуждаю, что может сделать американское правительство для поддержки наших инициатив за рубежом", – прокомментировал президент США 1981-1989 годов Рональд Рейган.

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Начиная с 70-х более богатая американская элита одурманивалась, "прокладывая дороги" чистым наркотиком, более бедное население боготворило более дешевую версию кокаина – крэк. Массовая погоня за кайфом в 80-х погрузила страну в воронку бандитизма.

80% кокаинового рынка США создавал и контролировал колумбийский картель Медельин. Его вожак – Пабло Сезар Эскобар Гевирйя за день клал в свои хранилища по несколько миллионов долларов.

Надо быть реалистом, мы живем в эпоху кокаина. Но проблема наркомании – это нехватка воспитания и дисциплины, так же, как и алкоголизм. Нет никакой разницы – человек валяется на улице пьяный или под действием наркотиков. Американцы имеют претензии к нам, потому что это не они контролируют наркорынок. И это их нервирует,
– заверил глава наркокартеля Медельин 1980-1993 года Пабло Эскобар.

Именно Пабло Эскобар был автором хитроумной архитектуры криминальной сети.

Пабло Ескобар
Пабло Эскобар

Медельинский картель, а затем и их конкуренты из Кали контролировали полный цикл изготовления и сбыта кокаина. Поставляли крестьянам семена коки, охраняли плантации и сбор урожая, строили лаборатории, в которых готовилась кокаиновая паста. Все контрабандные пути, которые лежали в Штаты, были под контролем Эскобара и его братьев.

Золотые потоки наркотрафика давали капитальные возможности. За менее чем 5 лет Эскобар превратился из второсортного дилера в очень влиятельного "banditos-а". Кокаиновая империя Эскобара оценивалось журналом Fordes в почти 3 миллиарда долларов. Он стал самым богатым и одновременно самым разыскиваемым наркоторговцем обеих Америк.

Что придумал Пабло Эскобар, чтобы легализовать грязные деньги – смотрите в программе.

Теги: Колумбия
Источник: 24 канал
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