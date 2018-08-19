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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Как выбить компенсацию за неудачную поездку: советы пострадавшим

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В Польше неподалеку от украинской границы произошло ДТП с украинским автобусом. На горном серпантине транспортное средство сорвалось с дороги и упало с 30-метрового склона. В результате трое людей погибли, десятки – ранены. На какую компенсацию могут рассчитывать туристы и как перестраховаться тем, кто уже приобрел поездку на будущее.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал юрист Лаврентий Царук.

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По его словам, защитить себя, сделать меньше риск попадания в такие ситуации, можно, обращаясь к туроператорам, которые имеют безупречную репутацию.

Что касается конкретно этого туроператора, то я бы лично не советовал пользоваться его услугами, поскольку мы видим сейчас, что журналисты пытаются получить комментарии, а этот оператор избегает их. А в основном помощь украинцам оказывают польская скорая медицинская помощь и польское правительство,
– подчеркнул Царук.

Он отметил, что это говорит о том, что данный оператор не гонится за своей репутацией.

"Здесь еще есть недостаток украинского законодательства. Мы должны понимать, что, покупая тур, фактически, в случае, если компания исчезает, то никто нам не компенсирует убытки. Как правило, так и происходит, когда компании становятся банкротами из-за тех или иных обстоятельств", – добавил юрист.

По его словам, люди, которые сейчас пострадали, обязательно имеют право обращаться к туроператору и имеют право на возмещение убытков.

Эти убытки включают, в первую очередь, необходимые затраты для восстановления здоровья, а также компенсацию морального ущерба. Верхней границы этой компенсации нет, она определяется в каждом отдельном случае. Эта претензия предъявляется к так называемому виновному лицу,
– рассказал юрист.

Он продолжил, что вина определенного лица уже определяется в процессе "разборки этого случая".

"Это может быть и сам туроператор, если будет выяснено, что он не имел права передавать этот тур стороннему подрядчику, потому что сейчас есть такая информация. Или это может быть этот подрядчик, который осуществлял непосредственно, это перевозки. Или это может быть просто даже и сам водитель, если все остальные действовали в правовом поле, а непосредственно сам водитель только нарушил правила дорожного движения", – отметил Царук.

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По словам юриста, если же водитель не был официально устроен, то ответственность несет та организация, которая допустила его к управлению этим транспортным средством. "То есть ответчиков будет трое: и туроператор, и перевозчик, и сам водитель. А уже в ходе судебного разбирательства будет определено, кто именно из них и в какой части будет отвечать", – сказал Царук.

Важно также сделать сообщение в страховую компанию. Потому что каждый путешествующий за границу, согласно законодательству, должен иметь полис обязательного страхования,
– подчеркнул юрист.

Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Жертвы ДТП в Польше с украинским автобусом Новости Польши
Источник: 24 канал
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