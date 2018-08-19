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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Як вибити компенсацію за невдалу поїздку: поради юриста

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У Польщі неподалік українського кордону сталася ДТП з українським автобусом. На гірському серпантині транспортний засіб зірвався з дороги і скотився з 30-метрового схилу. В результаті троє людей загинули, десятки – травмовані. На яку компенсацію можуть розраховувати туристи та як перестрахуватися тим, хто вже придбав поїздку на майбутнє.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів юрист Лаврентій Царук.

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За його словами, захистити себе, зробити меншим ризик потрапляння у такі ситуації, можна, звертаючись до туроператорів, які мають бездоганну репутацію.

Що стосується конкретно цього туроператора, то я б особисто не радив користуватися його послугами, оскільки ми бачимо зараз, що журналісти намагаються отримати коментарі, а цей оператор уникає їх. А здебільшого допомогу українцям надають польська швидка медична допомога та польський уряд, 
– підкреслив Царук.

Він зазначив, що це говорить про те, що даний оператор не женеться за своєю репутацією.

"Тут ще є вада українського законодавства. Ми повинні розуміти, що, купуючи тур, фактично, в разі, якщо компанія зникає, то ніхто нам не компенсує збитки. Як правило, так і відбувається, коли компанії банкрутіють через ті чи інші обставини", – додав юрист.

За його словами, люди, які наразі постраждали, обов'язково мають право звертатися до туроператора та мають право на відшкодування збитків.

Ці збитки включають, в першу чергу, необхідні витрати для відновлення здоров'я, а також компенсація моральних збитків. Верхньої межі цієї компенсації немає, вона визначається в кожному окремому випадку. Ця претензія пред'являється до так званої винної особи,
– розповів юрист. 

Він продовжив, що вина певної особи вже визначається в процесі "розбирання цього випадку".

"Це може бути і сам туроператор, якщо буде з'ясовано, що він не мав права передавати цей тур сторонньому підряднику, бо зараз є така інформація. Або це може бути цей підрядник, який здійснював, безпосередньо, це перевезення. Або це може бути просто навіть і сам водій, якщо всі інші діяли в правовому полі, а безпосередньо сам водій тільки порушив правила дорожнього руху", – зазначив Царук.

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За словами юриста, якщо ж водій не був офіційно влаштований, то відповідальність несе та організація, яка допустила його до керування цим транспортним засобом. "Тобто відповідачів буде троє: і туроператор, і перевізник, і сам водій. А вже в ході судового розгляду буде визначено, хто саме з них і в якій частині буде відповідати", – сказав Царук.

Важливо також зробити повідомлення в страхову компанію. Тому що кожен подорожуючий за кордон, згідно з законодавством, має мати поліс обов'язкового страхування,
– наголосив юрист.

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Польщі ДТП в Польщі з українцями
Джерело: 24 канал
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