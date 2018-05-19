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Как выглядит свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл

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Как выглядит свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл
Как выглядит свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.in

Свадебная церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл уже состоялась. Молодые супруги заручилось и покинули Виндзорский замок в направлении Фрогмор-хауса – загородной резиденции королевской семьи, чтобы отпраздновать событие в окружении близких и друзей.

После свадебной церемонии супруги отправились на праздничный обед в зал Святого Георгия Виндзорского замка, организованный королевой Елизаветой II. После этого в 19:00 принц Гарри и Меган Маркл отправятся на празднование собственной свадьбы в Фрогмор-хаус (Frogmore House) – загородную резиденцию королевской семьи, расположенную неподалеку от Виндзорского замка.

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На обеденном приеме для гостей принц Гарри и Меган Маркл с приглашенными отведали свадебный торт, автором которого стала владелица магазина Violet Cakes Клэр Птак. На странице Кенсингтонского дворца уже появилось фото королевского лимонного лакомства.

Как известно, для его изготовления пекарь потратила 200 цитрусовых, 500 органических яиц, 200 кг масла, 20 кг муки, 20 кг сахара, а также 10 бутылок традиционного британского сиропа Sandringham Elderflower. Пышный свадебный торт Птак покрыла сливочным кремом и украсила живыми пионами из королевского сада.

Смотрите видео создания торта для королевской свадьбы:

 

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Стоит добавить, что вечерний прием не будет транслироваться по телевидению, поскольку это закрытая загородная резиденция королевской семьи, где соберутся 200 ближайших друзей пары. На вечеринке будут выступать приглашенные звезды, а именно супруги герцоги Сассекские станцуют свой первый танец, – предполагают, что это будет песня Уитни Хьюстон "I Wanna Dance With Somebody".

Теги: Звездные свадьбы Королевская свадьба Королівська сім'я LifeStyle Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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