16:34
31 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦИК

      Как выглядят штабы кандидатов в президенты: фото и видео

      637 Читати новину українською
      Штабы кандидатов в президенты
      Штабы кандидатов в президенты / slovoidilo.ua

      В штабах кандидатов уже активно идет работа, в частности открылись одними из первых Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

      Штаб Зеленского

      Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского находится в конгрессно-выставочном центре "Парковый", более известный, как вертолетная площадка Януковича.

      Читайте также: Выборы президента Украины 2019: сколько украинцев уже проголосовали

      В штабе кандидата, кроме пресс-центра, есть еда, играет музыка, находится бар и развлечения, например, настольный футбол и хоккей.

      штаб Зеленського
      Штаб Владимира Зеленского

      Смотрите включение корреспондента 24 канала из штаба Зеленского:

      Штаб Тимошенко

      В предвыборном штабе кандидата Юлии Тимошенко бесплатные магниты и значки с символикой кандидата, баннеры, пресс-центр, зона для питания и фотографирования – стандартный штаб кандидата в президенты.

      Штаб Тимошенко
      Штаб Юлии Тимошенко

      Перед тем как попасть в помещение, нужно пройти детальный обыск у охранников. Также для безопасности присутствуют металлоискатели. Такие методы безопасности присутствуют во всех штабах.

      Смотрите включение корреспондента 24 канала из штаба Тимошенко

      Штаб Порошенко

      Штаб действующего президента Петра Порошенко, как и на прошлых выборах, находится в "Художественном Арсенале". В этом месте он также достаточно часто дает пресс-конференции.

      Штаб порошенка
      Штаб Петра Порошенко

      Особенностью этого штаба является то, что охрану осуществляет служба государственной охраны и малое количество предвыборной символики. К 12 часам никого не пускали. Как и везде, есть место для регистрации прессы, питание и пресс-центр.

      Смотрите включение корреспондента 24 канала из штаба Порошенко:

      Президентські вибори 2019
      Как будут проходить выборы президента 2019

       
      blog_ava
      Национальный экзит-пол на президентских выборах: когда и где смотреть онлайн
      сегодня
      5013
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      сегодня , 16:32 Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      Яніна Ткачук 4819
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      сегодня , 13:27 Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
      7278
      Безопасные и удобные трамвайные остановки: возможно ли такое в Украине?
      сегодня , 16:00 Безопасные и удобные трамвайные остановки: возможно ли такое в Украине?
      Лев Парцхаладзе 124
      Поповнення у лавах ЗСУ – пес Спартанець готовий
      сегодня , 14:00 Поповнення у лавах ЗСУ – пес Спартанець готовий
      Повернись живим 1208
      Как уберечь психическое здоровье во время выборов
      сегодня , 10:30 Как уберечь психическое здоровье во время выборов
      Олександр Бевза 367
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Наркозависимые в Украине обречены на смерть
       27 августа 2017 , 12:40
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Легенда Челси официально трудоустроился в Чемпионшипе
       11 октября 2018 , 09:23
      Легендарный российский тренер вспомнил, как штрафовал наставников сборной Украины – Сабо и Фоменко
       11 января , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук