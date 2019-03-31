Как выглядят штабы кандидатов в президенты: фото и видео

В штабах кандидатов уже активно идет работа, в частности открылись одними из первых Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Штаб Зеленского

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского находится в конгрессно-выставочном центре "Парковый", более известный, как вертолетная площадка Януковича.

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В штабе кандидата, кроме пресс-центра, есть еда, играет музыка, находится бар и развлечения, например, настольный футбол и хоккей.



Штаб Владимира Зеленского

Смотрите включение корреспондента 24 канала из штаба Зеленского:

Штаб Тимошенко

В предвыборном штабе кандидата Юлии Тимошенко бесплатные магниты и значки с символикой кандидата, баннеры, пресс-центр, зона для питания и фотографирования – стандартный штаб кандидата в президенты.



Штаб Юлии Тимошенко

Перед тем как попасть в помещение, нужно пройти детальный обыск у охранников. Также для безопасности присутствуют металлоискатели. Такие методы безопасности присутствуют во всех штабах.

Смотрите включение корреспондента 24 канала из штаба Тимошенко

Штаб Порошенко

Штаб действующего президента Петра Порошенко, как и на прошлых выборах, находится в "Художественном Арсенале". В этом месте он также достаточно часто дает пресс-конференции.



Штаб Петра Порошенко

Особенностью этого штаба является то, что охрану осуществляет служба государственной охраны и малое количество предвыборной символики. К 12 часам никого не пускали. Как и везде, есть место для регистрации прессы, питание и пресс-центр.

Смотрите включение корреспондента 24 канала из штаба Порошенко:



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