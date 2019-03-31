Як виглядають штаби кандидатів у президенти: фото та відео

У штабах кандидатів вже активно триває робота, зокрема відкрилися одними з перших Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

Штаб Зеленського

Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського знаходиться в Конгресно-виставковому центрі "Парковий", більш відомий, як вертолітний майданчик Януковича.

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В штабі кандидата, окрім прес-центру, є їжа, грає музика, знаходиться бак та розваги, наприклад, настільний футбол та хокей.

Штаб Володимира Зеленського

Дивіться включення кореспондента 24 каналу зі штабу Зеленського:

Штаб Тимошенко

У передвиборчий штабі кандидата Юлії Тимошенко є безкоштовні магніти та значки з символікою кандидата, банера, прес-центр, зона для харчування та фотографування – стандартний штаб кандидата у президенти.



Штаб Юлії Тимошенко

Перед тим як потрапити до приміщення, потрібно пройти детальний обшук від охоронців. Також є для безпеки присутні металошукачі. Такі методи безпеки присутні у всіх штабах.

Дивіться включення кореспондента 24 каналу зі штабу Тимошенко:

Штаб Порошенко

Штаб чинного президента Петра Порошенка, як і на минулих виборах, знаходиться в "Мистецькому Арсеналі". В цьому місці він також достатньо часто дає прес-конференції.



Штаб Петра Порошенка

Особливістю цього штабу є те, що охорону здійснює служба державної охорони та мала кількість передвиборчої символіки. До 12 години нікого не пускали. Як і скрізь, є місце для реєстрації преси, харчування та прес-центр.

Дивіться включення кореспондента 24 каналу зі штабу Порошенка:



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