Как Зеленский хочет решать проблему с кодировкой украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями украинских медиагрупп относительно кодирования спутникового сигнала телеканалов. В ходе разговора президент отметил, что этот вопрос касается не только медиа-бизнеса, но и стратегического защиты информационной безопасности Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что после кодирования не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов. об этом сообщает Офис Президента Украины.

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"У нас есть множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", – отметил президент.

По его словам, альтернативой там стало российское телевидение, которое ведет враждебную пропаганду. Теперь оно вещает не только на оккупированной части Донбасса.

Раньше они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы это делать, – вы сами отключились,

– заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины может ввести мораторий на кодирование спутникового вещания телеканалов. Впрочем это не решит всей проблемы в целом.

Президент назвал главное задание, которое нужно выполнить вместе с руководством медиагрупп – предоставить людям возможность смотреть именно украинское телевидение. Особенно это касается оккупированных территорий, где власть не имеет иного влияния, кроме информационного.

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Как президент предлагает решать проблему кодирования телеканалов

Для того, чтобы комплексно решить проблему, Владимир Зеленский предложил, чтобы провайдер "ЗЕОНБУД" до 4 марта принял необходимые меры для изменения модуляции сигнала. Также провайдер должен до 1 мая обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины.

Эти шаги должны расширить покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчить доступ населения к телевещанию.

Кроме того, во время совещания было договорено, что до 16 марта 2020 года будет обеспечен запуск незакодированных спутниковых международных версий общенациональных телеканалов, чтобы таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы.



Совещание по проблеме кодирования украинских телеканалов / Офис Президента Украины

Почему в Украине закодировали ряд телеканалов?

Кодирование телеканалов произошло в результате требования рынка уменьшить возможность аудитории получать бесплатный доступ к телеканалам, за которые сами провайдеры платят деньги.



Все из-за того, что фактически в Украине за просмотр спутникового телевидения платил чуть ли не 1 из тысячи зрителей. Поэтому с украинского рынка начали выходить ряд иностранных телеканалов, так как здесь банально нет денег.