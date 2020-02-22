Сколько украинцев пользуются Интернетом и сколько смотрят телевидение: статистика
Государственная служба статистики подсчитала, что на 1 января 2020 в Украине было 28 миллионов 787 тысяч пользователей Интернета, из которых физических лиц – 25 миллионов 683 тысяч. В то же время пользователей платного многоканального телевидения 2 миллиона 884 тысяч, из которых физлиц – 2 миллиона 816 тысяч.
Количество пользователей Интернета и телевидения приводит Государственная служба статистики Украины.
Интересно: Какими видами транспорта украинцы чаще всего пользовались в 2019 году: статистика
Количество пользователей Интернета по регионам
- Киев – 1 миллион 842,5 тысячи общем, 1 миллион 717,1 тысячи физлиц;
- Одесская область – 1 миллион 103,5 тысячи общем, 1 миллион 16,2 тысячи физлиц;
- Ивано-Франковская область – 404,6 тысячи общем, 360,2 тысячи физлиц;
- Днепропетровская область – 264,5 тысячи общем, 248,5 тысячи физлиц;
- Львовская область – 241,5 тысячи общем, 208,7 тысячи физлиц;
- Харьковская область – 178,7 тысячи общем, 157,4 тысячи физлиц;
- Донецкая область – 171,2 тысячи общем, 161,9 тысячи фзосиб;
- Николаевская область – 161,6 тысячи общем, 155,4 тысячи физлиц;
- Полтавская область – 156,9 тысячи общем, 143,6 тысячи физлиц;
- Киевская область – 154,3 тысячи общем, 146,9 тысячи физлиц;
- Запорожская область – 153,3 тысячи общем, 140,6 тысячи физлиц;
- Тернопольская область – 108 000 целом, 100,5 тысячи физлиц;
- Винницкая область – 106,5 тысячи общем, 95,7 тысячи физлиц;
- Житомирская область – 99,6 тысячи общем, 92,7 тысячи физлиц;
- Херсонская область – 91,8 тысячи общем, 81,9 тысячи физлиц;
- Хмельницкая область – 80,7 тысячи общем, 71,2 тысячи физлиц;
- Сумская область – 79,9 тысячи общем, 72,4 тысячи физлиц;
- Черниговская область – 75,5 тысячи общем, 67,3 тысячи физлиц;
- Черкасская область – 74,5 тысячи общем, 65,1 тысячи физлиц;
- Закарпатская область – 69,2 тысячи общем, 62,9 тысячи физлиц;
- Черновицкая область – 68,4 тысячи общем, 64,5 тысячи физлиц;
- Кировоградская область – 65,1 тысячи общем, 59,6 тысячи физлиц;
- Волынская область – 62,7 тысячи общем, 56,6 тысячи физлиц;
- Ровненская область – 62,6 тысячи общем, 56,1 тысячи физлиц;
- Луганская область – 41,6 тысячи общем, 37,4 тысячи физлиц.
Статистика физических лиц показывает только частных пользователей, например, домашнее использование Интернета. В то же время общая статистика учитывает как частных пользователей, так и юридических лиц, в частности, различные компании.
Количество пользователей телевидения по регионам
Чаще всего украинцы продолжают пользоваться кабельным телевидением. В целом его используют 2 миллиона 445 тысяч пользователей, из которых физических лиц – 2 миллиона 377 000.
К слову: На сколько уменьшилось население Украины: статистика
По регионам статистика выглядит следующим образом:
- Киев – 1 миллион 492,9 тысячи общем, 1 миллион 489,1 тысячи физлиц;
- Днепропетровская область – 143,3 тысячи общем, 142 тысячи физлиц;
- Одесская область – 78,1 тысячи общем, 77,7 тысячи физлиц;
- Черниговская область – 65,9 тысячи общем, 65,8 физлиц;
- Киевская область – 65,5 тысячи общем, 64,9 тысячи физлиц;
- Сумская область – 64,9 тысячи пользователей;
- Полтавская область – 55,3 тысячи общем, 55,1 тысячи физлиц;
- Донецкая область – 54,1 тысячи пользователей;
- Николаевская область – 47,8 тысячи пользователей;
- Житомирская область – 44,1 тысячи пользователей;
- Львовская область – 33,3 тысячи общем, 33,1 тысячи физлиц;
- Закарпатская область – 26,7 тысячи общем, 26 тысяч физлиц;
- Запорожская область – 25,5 тысячи целом; 25,4 тысячи физлиц;
- Харьковская область – 24,9 тысячи пользователей;
- Луганская область – 24,2 тысячи пользователей;
- Кировоградская область – 22,2 тысячи общем, 22,1 тысячи физлиц;
- Хмельницкая область – 17,8 тысячи общем, 17,7 тысячи физлиц;
- Черкасская область – 17,3 тысячи пользователей;
- Херсонская область – 15,3 тысячи общем, 15,2 физлиц;
- Ивано-Франковская область – 11,7 тысячи пользователей;
- Черновицкая область – 6,9 тысячи общем, 6,8 физлиц;
- Ровненская область – 6,7 тысячи пользователей;
- Волынская область – 6,6 тысячи пользователей;
В тех областях, где указано только одно число, общее количество пользователей равно числу пользователей-физлиц. Данные по Тернопольской и Винницкой областях отсутствуют.
Кроме кабельного, украинцы часто используют интерактивное – 347, 2 тысячи в целом и 347,2 тысячи физических лиц – и спутниковое телевидение – 91,8 тысячи целом и 91,7 тысячи физлиц.