Сколько украинцев пользуются Интернетом и сколько смотрят телевидение: статистика

Государственная служба статистики подсчитала, что на 1 января 2020 в Украине было 28 миллионов 787 тысяч пользователей Интернета, из которых физических лиц – 25 миллионов 683 тысяч. В то же время пользователей платного многоканального телевидения 2 миллиона 884 тысяч, из которых физлиц – 2 миллиона 816 тысяч.

Количество пользователей Интернета и телевидения приводит Государственная служба статистики Украины.

Интересно: Какими видами транспорта украинцы чаще всего пользовались в 2019 году: статистика

Количество пользователей Интернета по регионам

Киев – 1 миллион 842,5 тысячи общем, 1 миллион 717,1 тысячи физлиц;

– 1 миллион 842,5 тысячи общем, 1 миллион 717,1 тысячи физлиц; Одесская область – 1 миллион 103,5 тысячи общем, 1 миллион 16,2 тысячи физлиц;

– 1 миллион 103,5 тысячи общем, 1 миллион 16,2 тысячи физлиц; Ивано-Франковская область – 404,6 тысячи общем, 360,2 тысячи физлиц;

– 404,6 тысячи общем, 360,2 тысячи физлиц; Днепропетровская область – 264,5 тысячи общем, 248,5 тысячи физлиц;

– 264,5 тысячи общем, 248,5 тысячи физлиц; Львовская область – 241,5 тысячи общем, 208,7 тысячи физлиц;

– 241,5 тысячи общем, 208,7 тысячи физлиц; Харьковская область – 178,7 тысячи общем, 157,4 тысячи физлиц;

– 178,7 тысячи общем, 157,4 тысячи физлиц; Донецкая область – 171,2 тысячи общем, 161,9 тысячи фзосиб;

– 171,2 тысячи общем, 161,9 тысячи фзосиб; Николаевская область – 161,6 тысячи общем, 155,4 тысячи физлиц;

– 161,6 тысячи общем, 155,4 тысячи физлиц; Полтавская область – 156,9 тысячи общем, 143,6 тысячи физлиц;

– 156,9 тысячи общем, 143,6 тысячи физлиц; Киевская область – 154,3 тысячи общем, 146,9 тысячи физлиц;

– 154,3 тысячи общем, 146,9 тысячи физлиц; Запорожская область – 153,3 тысячи общем, 140,6 тысячи физлиц;

– 153,3 тысячи общем, 140,6 тысячи физлиц; Тернопольская область – 108 000 целом, 100,5 тысячи физлиц;

– 108 000 целом, 100,5 тысячи физлиц; Винницкая область – 106,5 тысячи общем, 95,7 тысячи физлиц;

– 106,5 тысячи общем, 95,7 тысячи физлиц; Житомирская область – 99,6 тысячи общем, 92,7 тысячи физлиц;

– 99,6 тысячи общем, 92,7 тысячи физлиц; Херсонская область – 91,8 тысячи общем, 81,9 тысячи физлиц;

– 91,8 тысячи общем, 81,9 тысячи физлиц; Хмельницкая область – 80,7 тысячи общем, 71,2 тысячи физлиц;

– 80,7 тысячи общем, 71,2 тысячи физлиц; Сумская область – 79,9 тысячи общем, 72,4 тысячи физлиц;

– 79,9 тысячи общем, 72,4 тысячи физлиц; Черниговская область – 75,5 тысячи общем, 67,3 тысячи физлиц;

– 75,5 тысячи общем, 67,3 тысячи физлиц; Черкасская область – 74,5 тысячи общем, 65,1 тысячи физлиц;

– 74,5 тысячи общем, 65,1 тысячи физлиц; Закарпатская область – 69,2 тысячи общем, 62,9 тысячи физлиц;

– 69,2 тысячи общем, 62,9 тысячи физлиц; Черновицкая область – 68,4 тысячи общем, 64,5 тысячи физлиц;

– 68,4 тысячи общем, 64,5 тысячи физлиц; Кировоградская область – 65,1 тысячи общем, 59,6 тысячи физлиц;

– 65,1 тысячи общем, 59,6 тысячи физлиц; Волынская область – 62,7 тысячи общем, 56,6 тысячи физлиц;

– 62,7 тысячи общем, 56,6 тысячи физлиц; Ровненская область – 62,6 тысячи общем, 56,1 тысячи физлиц;

– 62,6 тысячи общем, 56,1 тысячи физлиц; Луганская область – 41,6 тысячи общем, 37,4 тысячи физлиц.

Статистика физических лиц показывает только частных пользователей, например, домашнее использование Интернета. В то же время общая статистика учитывает как частных пользователей, так и юридических лиц, в частности, различные компании.

Количество пользователей телевидения по регионам

Чаще всего украинцы продолжают пользоваться кабельным телевидением. В целом его используют 2 миллиона 445 тысяч пользователей, из которых физических лиц – 2 миллиона 377 000.

К слову: На сколько уменьшилось население Украины: статистика

По регионам статистика выглядит следующим образом:

Киев – 1 миллион 492,9 тысячи общем, 1 миллион 489,1 тысячи физлиц;

– 1 миллион 492,9 тысячи общем, 1 миллион 489,1 тысячи физлиц; Днепропетровская область – 143,3 тысячи общем, 142 тысячи физлиц;

– 143,3 тысячи общем, 142 тысячи физлиц; Одесская область – 78,1 тысячи общем, 77,7 тысячи физлиц;

– 78,1 тысячи общем, 77,7 тысячи физлиц; Черниговская область – 65,9 тысячи общем, 65,8 физлиц;

– 65,9 тысячи общем, 65,8 физлиц; Киевская область – 65,5 тысячи общем, 64,9 тысячи физлиц;

– 65,5 тысячи общем, 64,9 тысячи физлиц; Сумская область – 64,9 тысячи пользователей;

– 64,9 тысячи пользователей; Полтавская область – 55,3 тысячи общем, 55,1 тысячи физлиц;

– 55,3 тысячи общем, 55,1 тысячи физлиц; Донецкая область – 54,1 тысячи пользователей;

– 54,1 тысячи пользователей; Николаевская область – 47,8 тысячи пользователей;

– 47,8 тысячи пользователей; Житомирская область – 44,1 тысячи пользователей;

– 44,1 тысячи пользователей; Львовская область – 33,3 тысячи общем, 33,1 тысячи физлиц;

– 33,3 тысячи общем, 33,1 тысячи физлиц; Закарпатская область – 26,7 тысячи общем, 26 тысяч физлиц;

– 26,7 тысячи общем, 26 тысяч физлиц; Запорожская область – 25,5 тысячи целом; 25,4 тысячи физлиц;

– 25,5 тысячи целом; 25,4 тысячи физлиц; Харьковская область – 24,9 тысячи пользователей;

– 24,9 тысячи пользователей; Луганская область – 24,2 тысячи пользователей;

– 24,2 тысячи пользователей; Кировоградская область – 22,2 тысячи общем, 22,1 тысячи физлиц;

– 22,2 тысячи общем, 22,1 тысячи физлиц; Хмельницкая область – 17,8 тысячи общем, 17,7 тысячи физлиц;

– 17,8 тысячи общем, 17,7 тысячи физлиц; Черкасская область – 17,3 тысячи пользователей;

– 17,3 тысячи пользователей; Херсонская область – 15,3 тысячи общем, 15,2 физлиц;

– 15,3 тысячи общем, 15,2 физлиц; Ивано-Франковская область – 11,7 тысячи пользователей;

– 11,7 тысячи пользователей; Черновицкая область – 6,9 тысячи общем, 6,8 физлиц;

– 6,9 тысячи общем, 6,8 физлиц; Ровненская область – 6,7 тысячи пользователей;

– 6,7 тысячи пользователей; Волынская область – 6,6 тысячи пользователей;

В тех областях, где указано только одно число, общее количество пользователей равно числу пользователей-физлиц. Данные по Тернопольской и Винницкой областях отсутствуют.

Кроме кабельного, украинцы часто используют интерактивное – 347, 2 тысячи в целом и 347,2 тысячи физических лиц – и спутниковое телевидение – 91,8 тысячи целом и 91,7 тысячи физлиц.