Скільки українців користуються Інтернетом і скільки дивляться телебачення: статистика

Державна служба статистики підрахувала, що станом на 1 січня 2020 в Україні було 28 мільйонів 787 тисяч користувачів Інтернету, з яких фізичних осіб – 25 мільйонів 683 тисячі. Водночас користувачів платного багатоканального телебачення 2 мільйони 884 тисячі, з яких фізосіб – 2 мільйони 816 тисяч.

Кількість користувачів Інтернету та телебачення наводить Державна служба статистики України. Цікаво: Якими видами транспорту українці найчастіше користувалися у 2019 році: статистика Кількість користувачів Інтернету за регіонами місто Київ – 1 мільйон 842,5 тисячі загалом, 1 мільйон 717,1 тисячі фізосіб;

– 1 мільйон 842,5 тисячі загалом, 1 мільйон 717,1 тисячі фізосіб; Одеська область – 1 мільйон 103,5 тисячі загалом, 1 мільйон 16,2 тисячі фізосіб;

– 1 мільйон 103,5 тисячі загалом, 1 мільйон 16,2 тисячі фізосіб; Івано-Франківська область – 404,6 тисячі загалом, 360,2 тисячі фізосіб;

– 404,6 тисячі загалом, 360,2 тисячі фізосіб; Дніпропетровська область – 264,5 тисячі загалом, 248,5 тисяч фізосіб;

– 264,5 тисячі загалом, 248,5 тисяч фізосіб; Львівська область – 241,5 тисячі загалом, 208,7 тисячі фізосіб;

– 241,5 тисячі загалом, 208,7 тисячі фізосіб; Харківська область – 178,7 тисячі загалом, 157,4 тисячі фізосіб;

– 178,7 тисячі загалом, 157,4 тисячі фізосіб; Донецька область – 171,2 тисячі загалом, 161,9 тисячі фзосіб;

– 171,2 тисячі загалом, 161,9 тисячі фзосіб; Миколаївська область – 161,6 тисячі загалом, 155,4 тисячі фізосіб;

– 161,6 тисячі загалом, 155,4 тисячі фізосіб; Полтавська область – 156,9 тисячі загалом, 143,6 тисячі фізосіб;

– 156,9 тисячі загалом, 143,6 тисячі фізосіб; Київська область – 154,3 тисячі загалом, 146,9 тисячі фізосіб;

– 154,3 тисячі загалом, 146,9 тисячі фізосіб; Запорізька область – 153,3 тисячі загалом, 140,6 тисячі фізосіб;

– 153,3 тисячі загалом, 140,6 тисячі фізосіб; Тернопільська область – 108 тисяч загалом, 100,5 тисячі фізосіб;

– 108 тисяч загалом, 100,5 тисячі фізосіб; Вінницька область – 106,5 тисячі загалом, 95,7 тисячі фізосіб;

– 106,5 тисячі загалом, 95,7 тисячі фізосіб; Житомирська область – 99,6 тисячі загалом, 92,7 тисячі фізосіб;

– 99,6 тисячі загалом, 92,7 тисячі фізосіб; Херсонська область – 91,8 тисячі загалом, 81,9 тисячі фізосіб;

– 91,8 тисячі загалом, 81,9 тисячі фізосіб; Хмельницька область – 80,7 тисячі загалом, 71,2 тисячі фізосіб;

– 80,7 тисячі загалом, 71,2 тисячі фізосіб; Сумська область – 79,9 тисячі загалом, 72,4 тисячі фізосіб;

– 79,9 тисячі загалом, 72,4 тисячі фізосіб; Чернігівська область – 75,5 тисячі загалом, 67,3 тисячі фізосіб;

– 75,5 тисячі загалом, 67,3 тисячі фізосіб; Черкаська область – 74,5 тисячі загалом, 65,1 тисячі фізосіб;

– 74,5 тисячі загалом, 65,1 тисячі фізосіб; Закарпатська область – 69,2 тисячі загалом, 62,9 тисячі фізосіб;

– 69,2 тисячі загалом, 62,9 тисячі фізосіб; Чернівецька область – 68,4 тисячі загалом, 64,5 тисячі фізосіб;

– 68,4 тисячі загалом, 64,5 тисячі фізосіб; Кіровоградська область – 65,1 тисячі загалом, 59,6 тисячі фізосіб;

– 65,1 тисячі загалом, 59,6 тисячі фізосіб; Волинська область – 62,7 тисячі загалом, 56,6 тисячі фізосіб;

– 62,7 тисячі загалом, 56,6 тисячі фізосіб; Рівненська область – 62,6 тисячі загалом, 56,1 тисячі фізосіб;

– 62,6 тисячі загалом, 56,1 тисячі фізосіб; Луганська область – 41,6 тисячі загалом, 37,4 тисячі фізосіб. Статистика фізичних осіб показує лише приватних користувачів, наприклад, домашнє використання Інтернету. Водночас загальна статистика враховує як приватних користувачів, так і юридичних осіб, зокрема, різноманітні компанії. Кількість користувачів телебачення за регіонами Найчастіше українці продовжують користуватися кабельним телебаченням. Загалом його використовують 2 мільйони 445 тисяч користувачів, з яких фізичних осіб – 2 мільйони 377 тисяч. До слова: На скільки зменшилось населення України: статистика За регіонами статистика має такий вигляд: місто Київ – 1 мільйон 492,9 тисячі загалом, 1 мільйон 489,1 тисячі фізосіб;

– 1 мільйон 492,9 тисячі загалом, 1 мільйон 489,1 тисячі фізосіб; Дніпропетровська область – 143,3 тисячі загалом, 142 тисячі фізосіб;

– 143,3 тисячі загалом, 142 тисячі фізосіб; Одеська область – 78,1 тисячі загалом, 77,7 тисячі фізосіб;

– 78,1 тисячі загалом, 77,7 тисячі фізосіб; Чернігівська область – 65,9 тисячі загалом, 65,8 фізосіб;

– 65,9 тисячі загалом, 65,8 фізосіб; Київська область – 65,5 тисячі загалом, 64,9 тисячі фізосіб;

– 65,5 тисячі загалом, 64,9 тисячі фізосіб; Сумська область – 64,9 тисячі користувачів;

– 64,9 тисячі користувачів; Полтавська область – 55,3 тисячі загалом, 55,1 тисячі фізосіб;

– 55,3 тисячі загалом, 55,1 тисячі фізосіб; Донецька область – 54,1 тисячі користувачів;

– 54,1 тисячі користувачів; Миколаївська область – 47,8 тисячі користувачів;

– 47,8 тисячі користувачів; Житомирська область – 44,1 тисячі користувачів;

– 44,1 тисячі користувачів; Львівська область – 33,3 тисячі загалом, 33,1 тисячі фізосіб;

– 33,3 тисячі загалом, 33,1 тисячі фізосіб; Закарпатська область – 26,7 тисячі загалом, 26 тисяч фізосіб;

– 26,7 тисячі загалом, 26 тисяч фізосіб; Запорізька область – 25,5 тисячі загалом; 25,4 тисячі фізосіб;

– 25,5 тисячі загалом; 25,4 тисячі фізосіб; Харківська область – 24,9 тисячі користувачів;

– 24,9 тисячі користувачів; Луганська область – 24,2 тисячі користувачів;

– 24,2 тисячі користувачів; Кіровоградська область – 22,2 тисячі загалом, 22,1 тисячі фізосіб;

– 22,2 тисячі загалом, 22,1 тисячі фізосіб; Хмельницька область – 17,8 тисячі загалом, 17,7 тисячі фізосіб;

– 17,8 тисячі загалом, 17,7 тисячі фізосіб; Черкаська область – 17,3 тисячі користувачів;

– 17,3 тисячі користувачів; Херсонська область – 15,3 тисячі загалом, 15,2 фізосіб;

– 15,3 тисячі загалом, 15,2 фізосіб; Івано-Франківська область – 11,7 тисячі користувачів;

– 11,7 тисячі користувачів; Чернівецька область – 6,9 тисячі загалом, 6,8 фізосіб;

– 6,9 тисячі загалом, 6,8 фізосіб; Рівненська область – 6,7 тисячі користувачів;

– 6,7 тисячі користувачів; Волинська область – 6,6 тисячі користувачів; У тих областях, де вказано лише одне число, загальна кількість користувачів дорівнює числу користувачів-фізосіб. Дані щодо Тернопільської та Вінницької областей відсутні. Крім кабельного, українці часто використовують інтерактивне – 347, 2 тисячі загалом та 347,2 тисячі фізосіб – та супутникове телебачення – 91,8 тисячі загалом та 91,7 тисячі фізосіб.