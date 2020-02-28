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      Як Зеленський хоче вирішувати проблему з кодуванням українських телеканалів

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      Зеленський провів нараду з керівниками телеканалів щодо їхнього кодування / фото: ОПУ

      Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками українських медіагруп щодо кодування супутникового сигналу телеканалів. У ході розмови президент наголосив, що це питання стосується не лише медіа-бізнесу, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України.

      Володимир Зеленський підкреслив, що після кодування не всі українці можуть вільно переглядати понад 20 головних телеканалів. про це повідомляє Офіс Президента України.

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      "У нас є безліч листів і тисячі дзвінків в Офіс Президента з тим, що українці не можуть отримати цей сигнал через кодування і не мають можливості дивитися українські телеканали. Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії та тимчасово окупованих територій", – зазначив президент.

      З його слів, альтернативою там стало російське телебачення, яке веде ворожу пропаганду. Тепер воно мовить не лише на окупованій частині Донбасу.

      Раніше вони "глушили" наш сигнал військовою апаратурою. А зараз, мені здається, навіть не потрібно використовувати технічні засоби та гроші, щоб це робити, – ви самі відключилися,
      – заявив Володимир Зеленський.

      Він зауважив, що Рада національної безпеки і оборони України може запровадити мораторій на кодування супутникового мовлення телеканалів. Втім це не вирішить усієї проблеми загалом.

      Відтак президент назвав основне завдання, яке потрібно виконати разом з керівництвом медіагруп – надати людям можливість дивитися саме українське телебачення. Особливо це стосується окупованих територій, де влада не має іншого впливу, крім інформаційного.

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      Як президент пропонує вирішувати проблему кодування телеканалів

      Для того, аби комплексно вирішити проблему, Володимир Зеленський запропонував, щоб провайдер "ЗЕОНБУД" до 4 березня вжив необхідних заходів для зміни модуляції сигналу. Також провайдер має до 1 травня забезпечити встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах України.

      Ці кроки мають розширити покриття цифровим телебаченням на території держави і полегшити доступ населення до телемовлення.

      Крім того, під час наради було домовлено, що до 16 березня 2020 року буде забезпечено запуск незакодованих супутникових міжнародних версій загальнонаціональних телеканалів, щоб таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян.

      Крім того, оператори супутникового мовлення Xtra TV та Viasat мають розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення. Таким чином ці громадяни отримають можливість переглядати закодовані телеканали.

      кодування телеканалів, Офіс Президента, Володимир Зеленський
      Нарада щодо проблеми кодування українських телеканалів / Офіс Президента України

      Чому в Україні закодували низку телеканалів?Кодування телеканалів відбулося внаслідок вимоги ринку зменшити можливість аудиторії отримувати безкоштовний доступ до телеканалів, за які самі провайдери платять гроші.

      Усе через те, що фактично в Україні за перегляд супутникового телебачення платив ледь не 1 з тисячі глядачів. Відтак з українського ринку почали виходити низка іноземних телеканалів, оскільки тут банально немає грошей.

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      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України ЗМІ Медіа Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України Новини політики
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