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      Как Зеленский относится к декоммунизации и Бандере

      38 Читати новину українською
      Владимир Зеленский выступает за то, чтобы украинские улицы называли именами современных героев
      Владимир Зеленский выступает за то, чтобы украинские улицы называли именами современных героев / Getty Images

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что нормально относится к декоммунизации в Украине. Однако, реагируя на тезис журналиста о появлении в Украине проспектов Степана Бандеры, Зеленский назвал это не совсем правильным.

      "Есть бесспорные герои. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и здорово. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины. Но я считаю, что, когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем – это не совсем правильно", – сказал кандидат в президенты в интервью изданию "РБК-Украина".

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      При этом Зеленский заверил, что дело не в Бандере: "Я могу то же самое сказать и о Тарасе Григорьевиче Шевченко". Кандидат в президенты отметил, что уважает творчество украинского писателя, но надо помнить о героях сегодняшних – героев искусства, литературы, просто о героях Украины.

      Как-то меня спросили, почему именем Андрея Шевченко не назвали какую-то улицу? Для меня он – герой, я действительно так считаю,
      – сказал Зеленский.

      На это журналист напомнил политику, что в Украине улицы называют именами людей только через 10 лет после их смерти. Зеленский считает, что это неправильно.

      "Ведь когда Кличко побеждал, мы же все были счастливы, правда? Мы все по телевизору смотрели эти победы. Это большое удовольствие. Я бы не играл с политическими фигурами. Сегодня у нас один политический герой, а завтра мы с вами узнаем, что он оказался вот такой, вот такой и вот такой, и мы снесем ему памятник. Есть литература и искусство для этого", – убежден кандидат в президенты.

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      Что такое декоммунизация?Процесс избавления от последствий коммунистической идеологии. Он начался в Украине во время ленинопада (сноса памятников Ленину) в период Революции Достоинства. Процесс декоммунизации был узаконен 9 апреля 2015 года Верховной Радой, которая одобрила для этого ряд законов. Кроме того, 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

      До сих пор в пределах декоммунизации в Украине переименовывают города, села, улицы, проспекты и др. А еще появились новые праздники, а ряд старых планируют или отменить, или переформатировать. Это касается праздников 8 марта (Международный женский день), 1 мая (День труда) и 9 мая (День победы).

      Кто такой Степан Бандера?Украинский политический деятель, один из главных идеологов украинского националистического движения XX века, после раскола Организации Украинских Националистов – председатель Провода ОУН-Б. Вместе с Ярославом Стецько были авторами Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года. Вскоре после этого гитлеровцы поместили Бандеру под домашний арест, а затем в центральную Берлинскую тюрьму. 2 года Бандера находился в концлагере Заксенхаузен. Впоследствии его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии. Однако Бандера отверг предложение и на сотрудничество с гитлеровцами не согласился. Советское правительство приказал КГБ убить Бандеру в Мюнхене. Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

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      Теги: Андрей Шевченко Тарас Шевченко Выборы Президента 2019 История Степан Бандера Декоммунизация Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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