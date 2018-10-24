Как живут бойцы, которые променяли теплые кровати на руины шахты "Бутовка"

Война на Донбассе изменила свой характер. Тяжелое вооружение боевики применяют реже, однако активизировались снайперы и диверсионные группы противника. Они постоянно пытаются найти слабое место в обороне Вооруженных Сил Украины.

Ржавое изуродованное железо и дырки вместо стен. Так сейчас выглядит шахта "Бутовка". Когда-то это была прибыльная шахта в окрестностях Авдеевки, а сейчас здесь можно снимать постапокалиптические фильмы. По иронии судьбы донецкие псевдошахтари полностью уничтожили шахту "Бутовка", не оставив здесь ни одного целого кирпича.

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Шахта "Бутовка" 2018

И хотя тяжелое вооружение, которое уничтожило "Бутовку" за более чем четыре года войны, боевики в последнее время не применяют, контактные стрелковые бои здесь происходят круглосуточно. Для боевиков не имеет значения, когда стрелять – днем или ночью.

Днепрянин "Фунтик" воюет с 15-го. Говорит, отсюда не уйдет, ведь очень много воспоминаний за спиной.

Когда думаешь о семье – слезы. Во-первых, думаешь о погибших друзьх, товарищах. У многих были семьи, жены, дочери, сыновья,

– сказал военнослужащий ВСУ на позывной "Фунтик".

У каждого из этих парней, которые променяли теплые кровати на руины шахты "Бутовка", свои счеты с врагом. У "Фунтика" кум, с которым были не разлей вода, пошел воевать на сторону боевиков.

"Кум уже не кум. Уже сидит", – добавил "Фунтик".

Бок о бок с Фунтиком воюет боец на псевдо "Россиянин". Он из Дебальцево. Прекрасно помнит, как его город уничтожил "ружский мир".

У меня соседка не успела домой зайти, и ее просто разорвало,

– вспоминает военнослужащий ВСУ с позывным "Россиянин".

"Россиянин" даже принудительно две недели служил в батальоне боевиков "Восток".

"Копал у них две недели окопы. Типа воевал. Поймали на улице, забросили в бусик, повезли и все", – добавил"россиянин".

У каждого из этих бойцов разные причины находиться на войне. Но цель у всех одна.

Пока не отобью свой город. Или пока на своей земле не застрелят,

– сказал боец.