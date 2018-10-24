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      Як живуть бійці, які проміняли теплі ліжка на руїни шахти "Бутівка"

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      Війна на Донбасі змінила свій характер. Важке озброєння бойовики застосовують рідше, проте активізувалися снайпери та диверсійні групи противника. Вони постійно намагаються знайти слабке місце в обороні Збройних Сил України.

      Іржаве понівечене залізячча та дірки замість стін. Так зараз виглядає шахта "Бутівка". Колись це була прибуткова шахта на околицях Авдіївки, а зараз тут можна знімати постапокаліптичні фільми. За іронією долі донецькі псевдошахтарі повністю знищаили шахту "Бутівка", не залишивши тут жодної цілої цеглини.

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      Шахта "Бутівка" 2018

      І хоч важкого озброєння, яке знищило "Бутівку" за понад чотири роки війни, бойовики останнім часом не застосовують, контактні стрілецькі бої тут відбуваються цілодобово. Для бойовиків не має значення, коли стріляти – вдень чи вночі. 

      Дніпрянин "Фунтік" воює з 15-го. Каже, звідси не піде, адже дуже багато спогадів за спиною.

      Коли думаєш про сім'ю – сльози. По-перше, думаєш про загиблих друзів, товарищів. У багатьох були сім'ї, дружини, дочки, сини,
      – сказав військовослужбовець ЗСУ на позивний "Фунтік". 

      У кожного з цих хлопців, які проміняли теплі ліжка на руїни шахти "Бутівка", свої рахунки з ворогом. У "Фунтіка" кум, з яким були не розлий вода, пішов воювати на бік бойовиків.

      "Кум вже не кум. Вже сидить", – додав "Фунтік".

      Пліч о пліч з Фунтіком воює боєць на псевдо "Росіянин". Він з Дебальцевого. Чудово пам'ятає, як його місто знищив "рузькій мір". 

      У мене сусідка не встигла додому зайти, і її просто розірвало,
      – згадує військовослужбовець ЗСУ на позивний "Росіянин".

      "Росіянин" навіть примусово два тижні служив у батальйоні бойовиків "Восток". 

      "Копав у них два тижні окопи. Типу войовав. Піймали на вулиці, закинули в бусик, повезли і все", – додав "Росіянин".

      У кожного з цих бійців різні причини перебувати на війні. Але мета у всіх одна. 

      Поки не відіб'ю своє місто. Або поки на своїй землі не застрілять,
      – сказав боєць. 

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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