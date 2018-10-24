Як живуть бійці, які проміняли теплі ліжка на руїни шахти "Бутівка"
Війна на Донбасі змінила свій характер. Важке озброєння бойовики застосовують рідше, проте активізувалися снайпери та диверсійні групи противника. Вони постійно намагаються знайти слабке місце в обороні Збройних Сил України.
Іржаве понівечене залізячча та дірки замість стін. Так зараз виглядає шахта "Бутівка". Колись це була прибуткова шахта на околицях Авдіївки, а зараз тут можна знімати постапокаліптичні фільми. За іронією долі донецькі псевдошахтарі повністю знищаили шахту "Бутівка", не залишивши тут жодної цілої цеглини.
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Шахта "Бутівка" 2018
І хоч важкого озброєння, яке знищило "Бутівку" за понад чотири роки війни, бойовики останнім часом не застосовують, контактні стрілецькі бої тут відбуваються цілодобово. Для бойовиків не має значення, коли стріляти – вдень чи вночі.
Дніпрянин "Фунтік" воює з 15-го. Каже, звідси не піде, адже дуже багато спогадів за спиною.
Коли думаєш про сім'ю – сльози. По-перше, думаєш про загиблих друзів, товарищів. У багатьох були сім'ї, дружини, дочки, сини,
– сказав військовослужбовець ЗСУ на позивний "Фунтік".
У кожного з цих хлопців, які проміняли теплі ліжка на руїни шахти "Бутівка", свої рахунки з ворогом. У "Фунтіка" кум, з яким були не розлий вода, пішов воювати на бік бойовиків.
"Кум вже не кум. Вже сидить", – додав "Фунтік".
Пліч о пліч з Фунтіком воює боєць на псевдо "Росіянин". Він з Дебальцевого. Чудово пам'ятає, як його місто знищив "рузькій мір".
У мене сусідка не встигла додому зайти, і її просто розірвало,
– згадує військовослужбовець ЗСУ на позивний "Росіянин".
"Росіянин" навіть примусово два тижні служив у батальйоні бойовиків "Восток".
"Копав у них два тижні окопи. Типу войовав. Піймали на вулиці, закинули в бусик, повезли і все", – додав "Росіянин".
У кожного з цих бійців різні причини перебувати на війні. Але мета у всіх одна.
Поки не відіб'ю своє місто. Або поки на своїй землі не застрілять,
– сказав боєць.