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      Що відомо про командира, який збив армійця і хотів приховати злочин

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      Командир збив автівкою рядового солдата і намагався приховати злочин. Сам відвіз потерпілого до лікарні, а згодом відправив його у відпустку заднім числом. Усе сталося майже тиждень тому на Херсонщині, однак стало відомо про нього лише тепер. Завдяки активістам і журналістам.

      18 жовтня о 8 ранку на службу, як завжди, 40-ка річний рядовий 57-ї Окремої мотопіхотної бригади Дмитро Савченко мав з'явитися у своїй частині, однак його на позашляховику збив командир бригади Юрій Головашенко.

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      "Швидку" не викликав, сам відвіз постраждалого в лікарню за 70 кілометрів від місця події. За словами рідних, солдата змушували мовчати, що саме командир бригади винен у його травмах. Про те, що армієць в реанімації стало відомо, бо він не з'явився вчасно у свою військову частину. Саме солдати розповіли це журналістці Ользі Решетиловій. Вона й взялася за розслідування.

      Він військовослужбовця завантажив у свій автомобіль і повіз у Нову Каховку. Це сусідній район,
      – розповіла журналістка Ольга Решетилова.

      Ольга впевнена, що командир 57-ої бригади намагався приховати аварію.

      "В Новій Каховці чекали на нього лікарі і якісь цивільні люди, які допомагали Головашенку приховати його злочин", – зазначила журналістка.

      Лікарі констатували в Савченка черепно-мозкову травму і крововилив у мозок. У важкому стані його одразу спрямували в реанімаційне відділення військового госпіталю в Одесі. Сам Головашенко спершу нічого коментувати не хотів. Однак згодом таки дав пояснення.

      Якби відвезли його в Нову Каховку, вірніше в Олешки, сказали б, що там погані умови. Чому не в Херсон? Відвезли б у Херсон, сказали б, що там все пов'язано. Чому не в Одесу? Відвезли б до Одеси, сказали б, що військові хотіли заховати. Чому не відвезли ближче?
      – сказав Головашенко.

      Це вже не перший скандал із Юрієм Головашенком. Рік тому бійці 57-ої бригади вимагали його звільнення. Звинувачували у тому, що б'є та принижує військових. 

      "Наш командир Головашенко людей за людей не вважає. Він був начальником загону на зоні, тож і там не рахував, і тут не вважає. Приходить, обзиває. Ще раз так він прийде сюди, поїде у шпиталь з розбитою головою відразу. Я піду, сам відсиджу, але люди страждати через нього не будуть", – заявив один із солдатів.

      Собака покусала бійця. Була така сама історія. Цього бійця він заникав в Новій Каховці в лікарні. Заднім числом відправив у відпустку, залякав і з рук все зійшло,
      – додав колишній перший заступник командира 57-ї бригади Олександр Щербина.

      В оперативному командуванні "Південь" ситуацію, що сталася, поки не коментують. Наразі щодо ДТП за участю Головашенка поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил керування бойової машини, що спричинило потерпілому середні чи тяжкі тілесні ушкодження. 

      Автор: Едуард Крижанівський
      Теги: Новини України Збройні Сили України Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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