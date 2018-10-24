Збив солдата та змусив мовчати: командира 57-ї бригади підозрюють у прихованні ДТП

Командир збив автівкою рядового солдата і намагався приховати злочин. Сам відвіз потерпілого до лікарні, а згодом відправив його у відпустку заднім числом. Інформація стала відомою завдяки активістам та журналістам. І лише після суспільного резонансу правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

ДТП сталася на Херсонщині.

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Підозрюваний у скоєному – командир 57-ї окремої механізованої бригади Юрій Головашенко. Потерпілий – солдат-артилерист Дмитро Савченко, нині він у шпиталі Одеси, у важкому стані. Медики констатували в нього черепно-мозкову травму і крововилив у мозок.

Про те, що армієць в реанімації, стало відомо, бо він не з'явився вчасно у свою військову частину. За словами рідних, солдата змушували мовчати, що саме командир бригади винен у його травмах. Сам комбриг навідріз відмовився коментувати цей інцидент. Але те, що за кермом Land Cruiser, що збив Савченка, був саме полковник Головашенко, свідчать і очевидці, які проїжджали повз.

Привезли його невідомі особи. Так записано в лікарні в журналі реєстрації, і так говорять лікарі. Через деякий час з'явився військовослужбовець, який представився другом потерпілого і казав, що якщо з ним щось станеться, щоб набирали тільки його і зв'язок тримали через нього. Представився Юрою і залишив номер мобільного телефону, а врешті, виявилося, що цей номер – це номер командира бригади,

– розповіла координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

Коментар Ольги Решетилової



