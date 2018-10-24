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      Сбил солдата и заставил молчать: командира 57-й бригады подозревают в сокрытии ДТП

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      Командир сбил машиной рядового солдата и пытался скрыть преступление. Сам отвез пострадавшего в больницу, а впоследствии отправил его в отпуск задним числом. Информация стала известной благодаря активистам и журналистам. И только после общественного резонанса правоохранители открыли уголовное производство.

      ДТП произошло неподалеку от передовой.

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      Подозреваемый в содеянном – командир 57-й отдельной механизированной бригады Юрий Головашенко. Пострадавший – солдат-артиллерист Дмитрий Савченко, сейчас он в госпитале Одессы, в тяжелом состоянии. Медики констатировали у него черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

      О том, что армеец в реанимации, стало известно, потому что он вовремя не явился в свою воинскую часть. По словам родных, солдата заставляли молчать, что именно командир бригады виноват в его травмах. Сам комбриг наотрез отказался комментировать этот инцидент. Но то, что за рулем Land Cruiser, что сбил Савченко, был именно полковник Головашенко, свидетельствуют и очевидцы, которые проезжали мимо.

      Привезли неизвестные лица. Так записано в больнице в журнале регистрации, и так говорят врачи. Через некоторое время появился военнослужащий, который представился другом потерпевшего и говорил, что если с ним что-то случится, чтобы набирали только его и связь держали через него. Представился Юрой и оставил номер мобильного телефона, а в конце, оказалось, что этот номер – это номер командира бригады,
      – рассказала координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Аварии и ДТП Полиция
      Источник: 24 Канал
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