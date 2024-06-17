В компании объяснили, в какие часы будут выключать электричество. Ведь в Укрэнерго объясняли, что до конца июля отключения будут более жесткими.

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Что известно об отключении света 18 июня

Завтра, 18 июня, в облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00,

– рассказали в Укрэнерго.

По их данным причина отключений – рост потребления электричества из-за потепления и рабочих дней.

К счастью, свет на объектах критической инфраструктуры не будут выключать.



Графики отключения света 18 июня 2024 года

Каких изменений в отключениях света ждать в Украине