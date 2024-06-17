В эфире 24 Канала эксперт по энергетике Центра Разумкова Максим Белявский рассказал, какая ситуация сейчас в энергетической системе нашей страны. В то же время с завтрашнего дня, 18 июня, начнут вводить новую методику применения графиков отключения света.

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Почему могут ввести дополнительные графики отключения

Как отметил эксперт по энергетике, в Украине могут вводиться дополнительные графики ограничений, возможно, даже будут графики аварийных отключений.

На это влияет три фактора:

специфика вывода из эксплуатации энергоблоков атомных электростанций;

объем импорта электрической энергии, который доступен нашему государству в оперативном режиме;

температура окружающей среды.

Белявский заметил, что с одной стороны, температура воздуха влияет на объем потребления электрической энергии, особенно если температура выше 28 – 30 градусов. В таком температурном диапазоне, несмотря на все просьбы, увеличивается нагрузка из-за включения систем кондиционирования.

С другой, интенсивность солнечного излучения влияет на генерацию электроэнергии солнечными электростанциями, а сила ветра влияет на объемы выработки электрической энергии ветровыми электростанциями.

Какая ситуация с работой малых генерирующих установок

Ранее обсуждалась тема, что Украина должна расконсервировать так называемые турбины, которые позволили бы, обеспечив небольшие населенные пункты, или частично предприятия, компенсировать недостаток энергии. Эксперт по энергетике рассказал о ситуации с этими турбинами, начали ли они работать.

Распределенной генерацией принято считать малые генерирующие установки, например, от 1 до 20 мегаватт. Стоимость инвестиций в 1 мегаватт такой мощности составляет примерно до 40 миллионов гривен.

Многие проекты начали свой старт, например, с прошлой недели по результатам конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Берлине. Однако этот процесс не такой быстрый, потому что есть много вопросов связанных со сложностью подключения станций в том, или ином регионе,

– сказал Белявский.

В целом в этом направлении наше государство проводит активную работу. Однако, к сожалению, в результате полномасштабных террористических атак, которые осуществила Россия, в короткий период времени Украина не сможет заместить всю мощность, которую потеряли, или которая временно выведена из эксплуатации.

"В любом случае нам нужно готовиться к тому, что отключения будут оставаться в нашей жизни", – добавил эксперт по энергетике.

Почему нельзя приостанавливать работу предприятий

Несмотря на сложную ситуацию с электроэнергией, в Украине продолжают работать энергоемкие промышленные предприятия, для которых нужно много энергии. От этих объектов в определенной степени зависит валовой внутренний продукт. Они импортируют электрическую энергию из Европейского Союза, что обеспечивает стабильность электроснабжения для технологических процессов таких предприятий, а также, согласно действующему нормативному законодательству, влияет на период отключений таких предприятий.

Если, например, кто-то считает, что нужно промышленные предприятия отключать, а обеспечивать более-менее стабильное электроснабжение для других потребителей, по моему мнению, это не совсем правильно, ведь в таком случае в долгосрочной перспективе могут возникнуть проблемы с рабочими местами,

– отметил Белявский.

Он отметил, что промышленные предприятия должны работать, потому что прежде всего это тыловое обеспечение.

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