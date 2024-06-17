У компанії пояснили, у які години вимикатимуть електрику. Адже в Укренерго пояснювали, що до кінця липня відключення будуть більш жорсткими.

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Що відомо про відключення світла 18 червня

Завтра, 18 червня, в обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00,
– розповіли в Укренерго.

За їхніми даними причина відключень – зростання споживання електрики через потепління та робочі дні.

На щастя, світло на об'єктах критичної інфраструктури не вимикатимуть.

Коли вимикатимуть світло 18 червня
Графіки відключення світла 18 червня 2024 року

Яких змін у відключеннях світла чекати в Україні

  • Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів в ефірі телемарафону, що взимку світло можуть давати на 5 – 6 годин на день, адже дефіцит електроенергії становитиме до 35%.
  • Перед цією заявою в Укренерго заявили, що до кінця липня відключення світла будуть більш жорсткими. Зокрема, відключення світла можуть бути тривалішими від 11:00 до 23:00 години. Та це не значить, що електрики у цей час не буде зовсім.
  • Водночас голова Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, що з 18 червня в Україні змінять методику застосування вимкнення електроенергії. За його словами, світло вимикатимуть рівномірно та справедливо. Детальніше про нововведення читайте за посиланням.