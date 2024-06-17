У компанії пояснили, у які години вимикатимуть електрику. Адже в Укренерго пояснювали, що до кінця липня відключення будуть більш жорсткими.

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Що відомо про відключення світла 18 червня

Завтра, 18 червня, в обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00,

– розповіли в Укренерго.

За їхніми даними причина відключень – зростання споживання електрики через потепління та робочі дні.

На щастя, світло на об'єктах критичної інфраструктури не вимикатимуть.



Графіки відключення світла 18 червня 2024 року

Яких змін у відключеннях світла чекати в Україні