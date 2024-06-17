У компанії пояснили, у які години вимикатимуть електрику. Адже в Укренерго пояснювали, що до кінця липня відключення будуть більш жорсткими.
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Що відомо про відключення світла 18 червня
Завтра, 18 червня, в обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00,
– розповіли в Укренерго.
За їхніми даними причина відключень – зростання споживання електрики через потепління та робочі дні.
На щастя, світло на об'єктах критичної інфраструктури не вимикатимуть.
Графіки відключення світла 18 червня 2024 року
Яких змін у відключеннях світла чекати в Україні
- Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів в ефірі телемарафону, що взимку світло можуть давати на 5 – 6 годин на день, адже дефіцит електроенергії становитиме до 35%.
- Перед цією заявою в Укренерго заявили, що до кінця липня відключення світла будуть більш жорсткими. Зокрема, відключення світла можуть бути тривалішими від 11:00 до 23:00 години. Та це не значить, що електрики у цей час не буде зовсім.
- Водночас голова Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, що з 18 червня в Україні змінять методику застосування вимкнення електроенергії. За його словами, світло вимикатимуть рівномірно та справедливо. Детальніше про нововведення читайте за посиланням.