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Как знание стихов Шевченко поможет заплатить за проезд

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Безковний проезд в метро по случаю Дня рождения Шевченко
Безковний проезд в метро по случаю Дня рождения Шевченко / novostipmr.com

На двух станциях киевского метрополитена можно будет осуществить бесплатный проезд прочитав стихотворение Кобзаря.

Об этом сообщили на официальной странице в Facebook киевского метрополитена.

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Только 9 Марта! Ко Дню рождения Кобзаря! Минута славы для всех, кто зубрил "Катерину" или ежегодно рассказывал "Заповіт" на отчетных концертах в школе. Бесплатный проход за стихотворение Тараса Григорьевича,
— говорится в сообщении.

В день рождения Тараса Шевченко, 9 марта, воспользоваться столичным метрополитеном можно будет бесплатно. Платой за проезд станет декламация стихотворения Кобзаря. Проехаться бесплатно можно будет только из двух станций: "Майдан Независимости" и "Тарас Шевченко".

Прочитать стихи можно будет возле контроллеров с 10:00 до 11:30 на станции "Тараса Шевченко" и 12:00 до 15:00 на станции "Майдан Незалежности".

Напомним, 9 марта 1814 года, село Моринцы, Киевская губерния, (ныне Черкасская область). В семье крепостных родился Тарас Григорьевич Шевченко — один из величайших поэтов, писателей и художников Украины.

Теги: Новости Украины Новости Киева Тарас Шевченко Литература
Источник: 24 Канал
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