В каких областях ждать дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 11 сентября

10 сентября 2024, 14:19
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Автор: Ирина Марцияш

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в среду, 11 сентября, будет теплой. В то же время местами синоптики прогнозируют переменную облачность.

К тому же в части регионов предполагаются кратковременные дожди и грозы. Однако в большинстве областей осадки не ожидаются.

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Погода в Украине на 11 сентября

Синоптики прогнозируют, что 11 сентября будет переменная облачность, отметив, что на западе страны будет облачно с прояснениями.

В западных, днем местами также и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков,
– отметили специалисты.

Ветер в среду будет юго-восточный, а его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температурные показатели в западных областях ночью будут показывать 10 – 15 градусов, а днем 17 – 22 градуса. В Карпатах температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 8 до 13 градусов тепла, а днем от 11 до 16.

На остальной территории ночью будет от 13 до 18 градусов тепла, днем в пределах 24 – 29 градусов, на юго-востоке страны столбики термометров будут показывать до 32 градусов тепла.

Погода в городах Украины

  • Киев +26...+28
  • Ужгород +20...+22
  • Львов +18...+20
  • Ивано-Франковск +19...+21
  • Тернополь +19...+21
  • Черновцы +20...+22
  • Хмельницкий +19...+21
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +26...+28
  • Винница +26...+28
  • Одесса +26...+28
  • Николаев +26...+28
  • Херсон +29...+31
  • Симферополь +29...+31
  • Кропивницкий +26...+28
  • Черкассы +26...+28
  • Чернигов +25...+27
  • Сумы +25...+27
  • Полтава +26...+28
  • Днепр +29...+31
  • Запорожье +29...+31
  • Донецк +27...+29
  • Луганск +26...+28
  • Харьков +26...+28


Погода в Украине на 11 сентября / Инфографика Укргидрометцентра 