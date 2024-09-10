В каких областях ждать дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 11 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 11 сентября, будет теплой. В то же время местами синоптики прогнозируют переменную облачность.
К тому же в части регионов предполагаются кратковременные дожди и грозы. Однако в большинстве областей осадки не ожидаются.
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Погода в Украине на 11 сентября
Синоптики прогнозируют, что 11 сентября будет переменная облачность, отметив, что на западе страны будет облачно с прояснениями.
В западных, днем местами также и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков,
– отметили специалисты.
Ветер в среду будет юго-восточный, а его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Температурные показатели в западных областях ночью будут показывать 10 – 15 градусов, а днем 17 – 22 градуса. В Карпатах температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 8 до 13 градусов тепла, а днем от 11 до 16.
На остальной территории ночью будет от 13 до 18 градусов тепла, днем в пределах 24 – 29 градусов, на юго-востоке страны столбики термометров будут показывать до 32 градусов тепла.
Погода в городах Украины
- Киев +26...+28
- Ужгород +20...+22
- Львов +18...+20
- Ивано-Франковск +19...+21
- Тернополь +19...+21
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +19...+21
- Луцк +20...+22
- Ровно +20...+22
- Житомир +26...+28
- Винница +26...+28
- Одесса +26...+28
- Николаев +26...+28
- Херсон +29...+31
- Симферополь +29...+31
- Кропивницкий +26...+28
- Черкассы +26...+28
- Чернигов +25...+27
- Сумы +25...+27
- Полтава +26...+28
- Днепр +29...+31
- Запорожье +29...+31
- Донецк +27...+29
- Луганск +26...+28
- Харьков +26...+28
Погода в Украине на 11 сентября / Инфографика Укргидрометцентра