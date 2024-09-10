В каких областях ждать дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 11 сентября

Погода в Украине в среду, 11 сентября, будет теплой. В то же время местами синоптики прогнозируют переменную облачность.

К тому же в части регионов предполагаются кратковременные дожди и грозы. Однако в большинстве областей осадки не ожидаются.

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Погода в Украине на 11 сентября

Синоптики прогнозируют, что 11 сентября будет переменная облачность, отметив, что на западе страны будет облачно с прояснениями.

В западных, днем местами также и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков,

– отметили специалисты.

Ветер в среду будет юго-восточный, а его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температурные показатели в западных областях ночью будут показывать 10 – 15 градусов, а днем 17 – 22 градуса. В Карпатах температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 8 до 13 градусов тепла, а днем от 11 до 16.

На остальной территории ночью будет от 13 до 18 градусов тепла, днем в пределах 24 – 29 градусов, на юго-востоке страны столбики термометров будут показывать до 32 градусов тепла.

Погода в городах Украины

Киев +26...+28

Ужгород +20...+22

Львов +18...+20

Ивано-Франковск +19...+21

Тернополь +19...+21

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +19...+21

Луцк +20...+22

Ровно +20...+22

Житомир +26...+28

Винница +26...+28

Одесса +26...+28

Николаев +26...+28

Херсон +29...+31

Симферополь +29...+31

Кропивницкий +26...+28

Черкассы +26...+28

Чернигов +25...+27

Сумы +25...+27

Полтава +26...+28

Днепр +29...+31

Запорожье +29...+31

Донецк +27...+29

Луганск +26...+28

Харьков +26...+28



Погода в Украине на 11 сентября / Инфографика Укргидрометцентра