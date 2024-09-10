До того ж в частині регіонів передбачаються короткочасні дощі та грози. Однак в більшості областей опади не очікуються.

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Погода в Україні на 11 вересня

Синоптики прогнозують, що 11 вересня буде мінлива хмарність, зазначивши, що на заході країни буде хмарно з проясненнями.

У західних, вдень місцями також і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів,

– зазначили фахівці.

Вітер в середу буде південно-східний, а його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Температурні показники у західних областях вночі показуватимуть 10 – 15 градусів, а вдень 17 – 22 градуси. В Карпатах температура повітря вночі коливатиметься в межах від 8 до 13 градусів тепла, а вдень від 11 до 16.

На решті території вночі буде від 13 до 18 градусів тепла, вдень в межах 24 – 29 градусів, на південному сході країни стовпчики термометрів показуватимуть до 32 градусів тепла.

Погода в містах України

Київ +26...+28

Ужгород +20...+22

Львів +18...+20

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +19...+21

Чернівці +20...+22

Хмельницький +19...+21

Луцьк +20..+22

Рівне +20...+22

Житомир +26...+28

Вінниця +26...+28

Одеса +26...+28

Миколаїв +26...+28

Херсон +29...+31

Сімферополь +29...+31

Кропивницький +26...+28

Черкаси +26...+28

Чернігів +25...+27

Суми +25...+27

Полтава +26...+28

Дніпро +29...+31

Запоріжжя +29...+31

Донецьк +27...+29

Луганськ +26..+28

Харків +26...+28



Погода в Україні на 11 вересня / Інфографіка Укргідрометцентру