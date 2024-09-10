До того ж в частині регіонів передбачаються короткочасні дощі та грози. Однак в більшості областей опади не очікуються.

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Погода в Україні на 11 вересня

Синоптики прогнозують, що 11 вересня буде мінлива хмарність, зазначивши, що на заході країни буде хмарно з проясненнями.

У західних, вдень місцями також і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів,
– зазначили фахівці.

Вітер в середу буде південно-східний, а його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Температурні показники у західних областях вночі показуватимуть 10 – 15 градусів, а вдень 17 – 22 градуси. В Карпатах температура повітря вночі коливатиметься в межах від 8 до 13 градусів тепла, а вдень від 11 до 16.

На решті території вночі буде від 13 до 18 градусів тепла, вдень в межах 24 – 29 градусів, на південному сході країни стовпчики термометрів показуватимуть до 32 градусів тепла.

Погода в містах України

  • Київ +26...+28
  • Ужгород +20...+22
  • Львів +18...+20
  • Івано-Франківськ +19...+21
  • Тернопіль +19...+21
  • Чернівці +20...+22
  • Хмельницький +19...+21
  • Луцьк +20..+22
  • Рівне +20...+22
  • Житомир +26...+28
  • Вінниця +26...+28
  • Одеса +26...+28
  • Миколаїв +26...+28
  • Херсон +29...+31
  • Сімферополь +29...+31
  • Кропивницький +26...+28
  • Черкаси +26...+28
  • Чернігів +25...+27
  • Суми +25...+27
  • Полтава +26...+28
  • Дніпро +29...+31
  • Запоріжжя +29...+31
  • Донецьк +27...+29
  • Луганськ +26..+28
  • Харків +26...+28


Погода в Україні на 11 вересня / Інфографіка Укргідрометцентру