Це літо стало найспекотнішим за історію спостережень

Літо 2024 року побило тогорічний рекорд і стало найтеплішим в історії. Про це повідомила служба моніторингу змін клімату Європейського Союзу – Copernicus Climate Change Service (C3S).

Читайте також Вже не найдешевше: популярне місто Європи несподівано стане дорожчим для туристів

З червня по серпень глобальна температура злетіла на 0,69 градуса за Цельсієм вище середнього показника, зафіксованого між 1991 і 2020 роками, перевершивши торішній рекорд. В Європі ситуація була ще більш вираженою: за той самий період температура зросла на 1,54 градуса за Цельсієм вище середнього показника 1991 – 2020 років.

Східна Європа та Середземномор'я зазнали одних з найбільш екстремальних погодних умов за всю історію спостережень. Серпень виявився особливо тривожним, оскільки такі країни, як Австрія, Іспанія та Фінляндія, повідомили про безпрецедентно високі температури, що побили попередні рекорди.

Екстремальні температурні явища, що спостерігалися цього літа, лише посилюватимуться, що призведе до ще більш руйнівних наслідків для людей і планети, якщо ми не вживемо термінових заходів щодо скорочення викидів парникових газів,

– заявила заступник голови Copernicus Саманта Берджесс.

Раніше вчені зробили попередження про те, що весь 2024 рік може стати найспекотнішим роком в історії людства.

Зміни клімату спричиняють катастрофи

Цього літа вплив зміни клімату відчувається в усьому світі через ескалацію екстремальних погодних явищ. У Судані проливні дощі минулого місяця призвели до руйнівних повеней, від яких постраждали понад 300 000 людей, що посилило спалах холери, який триває в країні, охопленій війною.

Тим часом вчені підтвердили, що зміна клімату є важливим чинником сильної посухи, що охопила італійські острови Сицилію та Сардинію. Крім того, посилився тайфун "Хайян", який у липні спричинив хаос на Філіппінах, Тайвані та в Китаї, і, за повідомленнями, забрав понад 100 життів.

Зміна клімату, спричинена людською діяльністю, поряд з природним явищем Ель-Ніньо, призвела до рекордно високих температур на початку цього року. Служба зміни клімату "Copernicus" повідомила, що нижчі за середні температури, які спостерігалися в екваторіальній частині Тихого океану минулого місяця, вказують на перехід до Ла-Ніньї, прохолоднішого аналога Ель-Ніньйо.