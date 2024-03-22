23 марта солнце наконец-то будет пригревать наши лица, выглядывая из-за облаков. Осадков в этот день не будет. Правда, в нескольких города весна таки выплачет немного своих слез. Надеемся, что последних.

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Тепло и солнечно

Так, днем во всех областях нашей страны средняя температура воздуха составит 11 – 13 градусов тепла. Столбик термометра будет показывать плюс 15 на Западе, а также Юге.

По всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. Ветер будет незначительным – со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Где еще будут осадки и морозы

Следует заметить, что ночью на Севере, Юге и Западе температура воздуха остынет до плюс 5 – плюс 3 градусов.

Однако на Востоке этот показатель будет значительно ниже. В частности, в Луганске и Донецке температура составит 1 – 3 градуса мороза.

Небольшой дождь немного испортит настроение жителей Чернигова, Львова, Луцка и Ровно.

Какая температура в областных центрах

  • Киев +11...+13
  • Ужгород +13...+15
  • Львов +12...+14
  • Ивано-Франковск +13...+15
  • Тернополь +13...+15
  • Черновцы +13...+15
  • Хмельницкий +13...+15
  • Луцк +11...+13
  • Ровно +11...+13
  • Житомир +10...+12
  • Винница +13...+15
  • Одесса +13...+15
  • Николаев +12...+14
  • Херсон +10...+12
  • Симферополь +10...+12
  • Кропивницкий +11...+13
  • Черкассы +11...+13
  • Чернигов +10...+12
  • Сумы +9...+11
  • Полтава +10...+12
  • Днепр +10...+12
  • Запорожье +10...+12
  • Донецк +9...+11
  • Луганск +9...+11
  • Харьков +10...+12

погода

Погода на 23 марта / Фото Укргидрометцентр