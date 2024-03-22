23 марта солнце наконец-то будет пригревать наши лица, выглядывая из-за облаков. Осадков в этот день не будет. Правда, в нескольких города весна таки выплачет немного своих слез. Надеемся, что последних.
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Тепло и солнечно
Так, днем во всех областях нашей страны средняя температура воздуха составит 11 – 13 градусов тепла. Столбик термометра будет показывать плюс 15 на Западе, а также Юге.
По всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. Ветер будет незначительным – со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Где еще будут осадки и морозы
Следует заметить, что ночью на Севере, Юге и Западе температура воздуха остынет до плюс 5 – плюс 3 градусов.
Однако на Востоке этот показатель будет значительно ниже. В частности, в Луганске и Донецке температура составит 1 – 3 градуса мороза.
Небольшой дождь немного испортит настроение жителей Чернигова, Львова, Луцка и Ровно.
Какая температура в областных центрах
- Киев +11...+13
- Ужгород +13...+15
- Львов +12...+14
- Ивано-Франковск +13...+15
- Тернополь +13...+15
- Черновцы +13...+15
- Хмельницкий +13...+15
- Луцк +11...+13
- Ровно +11...+13
- Житомир +10...+12
- Винница +13...+15
- Одесса +13...+15
- Николаев +12...+14
- Херсон +10...+12
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +11...+13
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +10...+12
- Сумы +9...+11
- Полтава +10...+12
- Днепр +10...+12
- Запорожье +10...+12
- Донецк +9...+11
- Луганск +9...+11
- Харьков +10...+12
Погода на 23 марта / Фото Укргидрометцентр