23 березня сонце нарешті пригріватиме наші обличчя, визираючи із-за хмаринок. Опадів у цей день не буде. Щоправда, у кількох міста весна таки виплачить трохи своїх сліз. Сподіваємося, що останніх.
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Тепло і сонячно
Так, вдень у всіх областях нашої країни середня температура повітря становитиме 11 – 13 градусів тепла. Стовпчик термометра показуватиме плюс 15 на Заході, а також Півдні.
По всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер буде незначним – зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Де ще будуть опади і морози
Слід зауважити, що вночі на Півночі, Півдні та Заході температура повітря охолоне до плюс 5 – плюс 3 градусів.
Однак на Сході цей показник буде значно нижчий. Зокрема, у Луганську і Донецьку температура становитиме 1 – 3 градуси морозу.
Невеликий дощ трохи зіпсує настрій жителів Чернігова, Львова, Луцька та Рівного.
Яка температура в обласних центрах
- Київ +11…+13
- Ужгород +13...+15
- Львів +12...+14
- Івано-Франківськ +13...+15
- Тернопіль +13...+15
- Чернівці +13...+15
- Хмельницький +13...+15
- Луцьк +11...+13
- Рівне +11...+13
- Житомир +10...+12
- Вінниця +13...+15
- Одеса +13...+15
- Миколаїв +12...+14
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +11...+13
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +10...+12
- Суми +9...+11
- Полтава +10...+12
- Дніпро +10...+12
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +9...+11
- Луганськ +9...+11
- Харків +10...+12
Погода на 23 березня / Фото Укргідрометцентр