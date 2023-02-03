Вернется ли зима в феврале: в Укргидрометцентре призвали украинцев не расслабляться

В этом году зима оказалась особенно теплой и не снежной. Синоптики спрогнозировали, следует ли ожидать такой же ситуации с погодой в ближайшие несколько дней и недель.

Во время брифинга синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, следует ожидать снега и "настоящей зимы" в феврале. Об этом информирует 24 Канал.

Читайте также В Украину сует циклон с морозами: в какие регионы уже через день придет настоящая зима

Расслабляться не стоит

Метеоролог сделала акцент на том, что температура по всей территории Украины будет снижаться и приобретать морозные значения – то есть отметки термометры опустятся до отрицательных значений. То есть в феврале следует ожидать "возвращения зимы", однако не слишком сильной и устрашающей.

Морозы будут как в ночные, так и в дневные часы. Не очень сильные сразу могу сказать. Очень переживать не стоит. Однако все равно нужно утепляться,

– сказала Птуха.

Кроме того, она констатировала, что снижение температур произойдет в ближайшие дни. А 5 февраля – это "переходный день". Собственно, в ночь на этот день температура будет минусовой, а днем – от 3 мороза до 2 тепла.

Читайте также Снег и мороз: в Украину пришла зимняя погода

В то же время с 5 по 6 февраля начнется понижение температуры до 5 и даже 10 градусов мороза. В то время как днем будет от 0 до 6 градусов мороза.

По осадкам – с запада приближается циклон. Будет проходить через Юго-Запад Украины,

– также сказала синоптик.

Собственно, снег, прежде всего, следует ожидать на Западе и Юге Украины. Ожидается усиление ветра и снеговые осадки в Закарпатье, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Напомним, что синоптик Наталья Птуха рассказала, на каких сайтах опасно смотреть прогноз погоды и почему. По ее словам, единственным достоверным источником, который может прогнозировать погоду, является Укргидрометцентр.