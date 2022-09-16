Большинство территории Украины накроют дожди: прогноз погоды на 17 сентября

На выходные в большинстве областей Украины стоит ожидать влажную погоду. Дожди накроют большую часть Востока, а солнечно будет в основном на Западе.

В субботу, 17 сентября, сухая погода будет преобладать на Волыни и в Ровненской области, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму. На остальной нашей территории периодически будет небольшой или умеренный дождь, а также туман.

Кстати Снег, ливни и сильный ветер: на Украину движется мощный циклон

В субботу теплее всего будет на Юге – +24+29 градусов. В Киеве прогнозируют небольшой дождь, который пройдет местами. В течение дня температура воздуха в столице Украины достигнет +18 градусов.

Прогноз от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 17 сентября в западных областях температура воздуха составит +14+18 градусов. В северных областях на выходных будет +15+18 градусов.

В центральных областях +14+19 градусов, в Полтавской области и в Днепре с районами +16+21 градус. В восточных областях 17 сентября +20+24 градуса,

– информирует синоптик.

Жарче всего будет в Крыму, где воздух прогреется до +30 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +16...+18

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +14...+16

Винница – +16...+18

Одесса – +24...+26

Николаев – +23...+25

Херсон – +24...+26

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +17...+18

Днепр – +22...+24

Запорожье – +23...+25

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +20...+22

Киев – +16...+18



Прогноз погоды в Украине на 17 сентября / Карта Укргидрометцентра