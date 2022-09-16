Большинство территории Украины накроют дожди: прогноз погоды на 17 сентября
Источник:Укргидрометцентр
На выходные в большинстве областей Украины стоит ожидать влажную погоду. Дожди накроют большую часть Востока, а солнечно будет в основном на Западе.
В субботу, 17 сентября, сухая погода будет преобладать на Волыни и в Ровненской области, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму. На остальной нашей территории периодически будет небольшой или умеренный дождь, а также туман.
Кстати Снег, ливни и сильный ветер: на Украину движется мощный циклон
В субботу теплее всего будет на Юге – +24+29 градусов. В Киеве прогнозируют небольшой дождь, который пройдет местами. В течение дня температура воздуха в столице Украины достигнет +18 градусов.
Прогноз от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 17 сентября в западных областях температура воздуха составит +14+18 градусов. В северных областях на выходных будет +15+18 градусов.
В центральных областях +14+19 градусов, в Полтавской области и в Днепре с районами +16+21 градус. В восточных областях 17 сентября +20+24 градуса,
– информирует синоптик.
Жарче всего будет в Крыму, где воздух прогреется до +30 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +16...+18
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +14...+16
Винница – +16...+18
Одесса – +24...+26
Николаев – +23...+25
Херсон – +24...+26
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +17...+18
Днепр – +22...+24
Запорожье – +23...+25
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +20...+22
Киев – +16...+18
Прогноз погоды в Украине на 17 сентября / Карта Укргидрометцентра