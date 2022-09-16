У суботу, 17 вересня, суха погода переважатиме на Волині та Рівненщині, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. На решті нашої території періодично буде невеликий або помірний дощ, а також туман.

До речі Сніг, зливи й сильний вітер: на Україну суне потужний циклон

У суботу найтепліше буде на Півдні – +24+29 градусів. У Києві прогнозують невеликий дощ, який пройде місцями. Протягом дня температура повітря у столиці України сягне +18 градусів.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 17 вересня у західних областях температура повітря складатиме +14+18 градусів. У північних областях на вихідних буде +15+18 градусів.

У центральних областях +14+19 градусів, на Полтавщині та у Дніпрі з районами +16+21 градусів. У східних областях 17 вересня +20+24 градуси,

– інформує синоптикиня.

Найспекотніше буде в Криму, де повітря прогріється +30 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +16...+18

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +15...+17

Рівне – +15...+17

Житомир – +14...+16

Вінниця – +16...+18

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +15...+17

Суми – +15...+17

Полтава – +17...+18

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +22...+24

Харків – +20...+22

Київ – +16...+18



Прогноз погоди в Україні на 17 вересня / Карта Укргідрометцентру