У суботу, 17 вересня, суха погода переважатиме на Волині та Рівненщині, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. На решті нашої території періодично буде невеликий або помірний дощ, а також туман.
До речі Сніг, зливи й сильний вітер: на Україну суне потужний циклон
У суботу найтепліше буде на Півдні – +24+29 градусів. У Києві прогнозують невеликий дощ, який пройде місцями. Протягом дня температура повітря у столиці України сягне +18 градусів.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 17 вересня у західних областях температура повітря складатиме +14+18 градусів. У північних областях на вихідних буде +15+18 градусів.
У центральних областях +14+19 градусів, на Полтавщині та у Дніпрі з районами +16+21 градусів. У східних областях 17 вересня +20+24 градуси,
– інформує синоптикиня.
Найспекотніше буде в Криму, де повітря прогріється +30 градусів.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +16...+18
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +15...+17
Рівне – +15...+17
Житомир – +14...+16
Вінниця – +16...+18
Одеса – +24...+26
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +26...+28
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +15...+17
Суми – +15...+17
Полтава – +17...+18
Дніпро – +22...+24
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +22...+24
Луганськ – +22...+24
Харків – +20...+22
Київ – +16...+18
Прогноз погоди в Україні на 17 вересня / Карта Укргідрометцентру