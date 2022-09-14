Літня погода повернеться лише на Південь України. Стовпчики термометрів почнуть підійматися з 15 вересня.

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Яка буде погода на Півдні всередині вересня

У четвер, 15 вересня, в Одесі прогнозую +25...+27 градусів, у Херсоні та Миколаєві буде на 1 – 2 градуси менше. Небо синоптики обіцяють ясним, то ж мешканці цих міст зможуть насолодитися сонцем і теплом.

16 вересня повітря прогріється ще більше. В Одесі, Херсоні та Криму стовпчики термометрів покажуть +28 градусів. Однак у цей день на Півдні можливі дощі. Сухо буде лише у Криму. Західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Тоді ж потепліє ще у Запоріжжі, Дніпрі та Луганську. Стовпчики термометрів підіймуться у центральних областях. Щоправда, спеки там не буде – +20...+22 градусів.

Тепла погода затримається на кілька днів. Однак вже з 17 вересня весь Південь та Схід України накриють грози.

Чи потепліє на Заході

У західних областях України весь цей час литиме дощ. 15 вересня температура підійметься до +19...+22 градусів, а вже наступного дня опуститься до +16...+19. Далі ставатиме ще холодніше. 17 вересня стовпчики термометрів у Тернополі та Івано-Франківську покажуть +12 градусів.

18 вересня вже у всіх західних областях буде +7...+10 градусів. Лише на Закарпатті – +10...+12 градусів. То ж у цій частині України на спеку восени чекати не варто.