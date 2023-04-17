Дожди обойдут лишь несколько областей: прогноз погоды в Украине на 18 апреля

Погода в Украине во вторник, 18 апреля, обещает принести осадки чуть ли не в каждый уголок государства. Однако следует заметить, что существенными они не будут.

Дожди обойдут только Восток Украины. Лишь переменную облачность следует ожидать в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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Прогноз погоды от Укргидрометцетра

В целом, 18 апреля переменная облачность ожидается по всей Украине. Что касается ветра, то в западных и северных областях его скорость будет достигать 5-10 метров в секунду. Взамен на Юге и Востоке он будет несколько сильнее и будет достигать 12 метров в секунду, что характеризуется как сильный ветер.

Что касается температуры воздуха, то на Западе и Севере Украины во вторник следует ожидать показатели на термометрах от +12 до +16. При этом в Карпатах, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, будем сохраняться значительная снеголавинная опасность, которой присвоили 3 уровень опасности.

На Востоке же день вторника будет начинаться несколько теплее, но несущественно. Там украинцев ожидает температура от +13 до +16.

На Юге 18 апреля будет теплее всего. Сутки этого дня начнутся с +6, а днем воздух прогреется от 14 до +19.

Гидрологические предупреждения 18 апреля

Во вторник, как и накануне, на местах будет формироваться максимальный уровень весеннего половодья с:

удержанием затопления поймы,

нарушением транспортного сообщения,

затоплением и отрезанием от основных путей сообщения,

частичным затоплением отдельных населенных пунктов,

возможным начальным затоплением жилых домов в ряде приречных деревень.

Третий уровень опасности объявлен в районах Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей. Второй уровень опасности с возможным начальным затоплением пойменных участков вдоль Каховского водохранилища объявили в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области.

Также отметим, что на Десне в пределах Черниговской области продолжится рост уровней воды на 2-15 сантиметров в сутки. А на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 метра над текущими уровнями.

На Западе, в приречных населенных пунктах Волынской области, сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек. Достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных построек возможно и в Сарненском районе Ровненской области.



Гидрологические предупреждения / карта Укргидрометцентра

Температура в больших городах Украины

Киев – +13…+15

Ужгород – +14…+16

Львов – +13…+15

Ивано-Франковск – +12…+14

Тернополь – +12…+14

Черновцы – +13…+15

Хмельницкий – +12…+14

Луцк – +13…+15

Ровно – +12…+14

Житомир – +12…+14

Винница – +12...+14

Одесса – +14…+16

Николаев – +15…+17

Херсон – +15…+17

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +14…+16

Сумы – +13...+15

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +13...+15



Погода по Украине 18 апреля 2023 года / Карта Укргидрометцентра