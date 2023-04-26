Дожди и грозы мигрируют на Восток: прогноз погоды в Украине на 27 апреля

В Украине в четверг, 27 апреля, дожди покинут Запад государства и отправятся на Восток. Также во многих областях будут греметь грозы.

В западных областях Украины снова из-за облаков будет выглядывать солнце. Тем не менее температура за окном будет оставаться прохладной.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Так, 27 апреля на Западе сутки встретят украинцев температурой немного выше 0. Поэтому на поверхности почвы ожидаются заморозки, которым присвоили первый уровень опасности, желтый. В день же температура прогреется от +9 до +13. Более того, несмотря на то, что на календаре последние дни апреля, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность, которой присвоили 3 уровень.

На Севере государства температура за окном будет не значительно выше. В среднем ожидаются показатели от +9 до +11. Однако в Сумской области будет значительно теплее – +16…+18.

Что касается Востока Украины, там в четверг будет теплее всего. На показателях термометров следует ожидать от +18 до +20. Однако в этот день, в отличие от среды, туда приедут дожди и грозы.

На Юге стоит ожидать температуру в диапазоне от +8 до +17. При этом только Одесскую область и Крым минуют грозы.

Днем 27 апреля на Левобережье грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый),

– предупредили синоптики.

Метеорологические предупреждения 27 апреля / Карта Укргидрометцентра

Погода 27 апреля в крупнейших городах Украины

Киев – +9...+11

Ужгород – +11...+13

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +11...+13

Ровно – +10...+12

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +11...+13

Николаев – +13...+15

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +11...+13

Сумы – +16...+18

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +17...+19

Донецк – +18...+20

Луганск – +19...+21

Харьков – +18...+20



Прогноз погоды 27 апреля / Карта Укргидрометцентра