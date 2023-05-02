Отсутствие дождей в большинстве областей: прогноз погоды в Украине на 3 мая

Погода в Украине в среду, 3 мая, принесет с собой небольшие дожди в западные и Житомирскую области. На остальной территории государства украинцы смогут наслаждаться сухой погодой.

Не будут беспокоить в среду сильные порывы ветра, ведь его скорость не будет превышать 10 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют облачное с прояснениями небо.

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Прогноз погоды от Укргидрометцетра

Что касается температуры воздуха, то в среду на Западе Украины, по сравнению со 2 апреля, станет прохладнее. Сутки там будут начинаться местами с +5, а днем температура прогреется от +13 до +20.

При этом столбики термометров в Закарпатской области днем не будут опускаться ниже +18. Однако следует отметить, что 3 мая на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность, которой присвоили 3 уровень, оранжевый.

Что касается Севера Украины, то там украинцы могут ожидать комфортных +17…+21. При этом в столице холоднее +19 в течение дня не будет.

На Востоке государства существенно потеплеет. В среду там синоптики обещают температуру в пределах от +17 до +20.

На Юге 3 мая украинцам также стоит ожидать потепления. Ведь столбики термометров будут колебаться между отметками +17…+21.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +19...+21

Ужгород – +18...+20

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +13...+15

Ровно – +14...+16

Житомир – +17...+19

Винница – +19...+21

Одесса – +18...+20

Николаев – +19...+21

Херсон – +18...+20

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +18...+20

Сумы – +17...+19

Полтава – +17...+19

Днепр – +18...+20

Запорожье – +17...+19

Донецк – +17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +18...+20



Погода по Украине 3 мая / Карта Укргидрометцентра