Отсутствие дождей в большинстве областей: прогноз погоды в Украине на 3 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 3 мая, принесет с собой небольшие дожди в западные и Житомирскую области. На остальной территории государства украинцы смогут наслаждаться сухой погодой.
Не будут беспокоить в среду сильные порывы ветра, ведь его скорость не будет превышать 10 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют облачное с прояснениями небо.
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Прогноз погоды от Укргидрометцетра
Что касается температуры воздуха, то в среду на Западе Украины, по сравнению со 2 апреля, станет прохладнее. Сутки там будут начинаться местами с +5, а днем температура прогреется от +13 до +20.
При этом столбики термометров в Закарпатской области днем не будут опускаться ниже +18. Однако следует отметить, что 3 мая на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность, которой присвоили 3 уровень, оранжевый.
Что касается Севера Украины, то там украинцы могут ожидать комфортных +17…+21. При этом в столице холоднее +19 в течение дня не будет.
На Востоке государства существенно потеплеет. В среду там синоптики обещают температуру в пределах от +17 до +20.
На Юге 3 мая украинцам также стоит ожидать потепления. Ведь столбики термометров будут колебаться между отметками +17…+21.
Температура в крупнейших городах Украины
Киев – +19...+21
Ужгород – +18...+20
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +13...+15
Ровно – +14...+16
Житомир – +17...+19
Винница – +19...+21
Одесса – +18...+20
Николаев – +19...+21
Херсон – +18...+20
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +18...+20
Сумы – +17...+19
Полтава – +17...+19
Днепр – +18...+20
Запорожье – +17...+19
Донецк – +17...+19
Луганск – +17...+19
Харьков – +18...+20