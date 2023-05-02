Не турбуватимуть у середу сильні пориви вітру, адже його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду. Також синоптики прогнозують хмарне з проямненнями небо.

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Прогноз погоди від Укргідрометцетру

Щодо температури повітря, то у середу на Заході України, у порівнянні з 2 квітня, стане прохолодніше. Доба там розпочинатиметься місцями з +5, а вдень температура прогріється від +13 до +20.

При цьому стовпчики термометрів у Закарпатській області вдень не опускатимуться нижче +18. Однак варто зауважити, що 3 травня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека, якій присвоїли 3 рівень, помаранчевий.

Щодо Півночі України, то там українці можуть очікувати на комфортні +17…+21. При цьому у столиці холодніше ніж +19 протягом дня не буде.

На Сході держави суттєво потеплішає. У середу там синоптики обіцяють температуру в межах від +17 до +20.

На Півдні 3 травня українцям також варто очікувати на потепління. Адже стовпчики термометрів коливатимуться між відмітками +17…+21.

Температура в найбільших містах України

Київ – +19...+21

Ужгород – +18...+20

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +13...+15

Рівне – +14...+16

Житомир – +17...+19

Вінниця – +19...+21

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +18...+20

Суми – +17...+19

Полтава – +17...+19

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +17...+19

Харків – +18...+20



Погода по Україні 3 травня / Карта Укргідрометцентру