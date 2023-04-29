Похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на 29 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье 30 апреля обещает принести дожди на значительную территорию государства. В большинстве областей они будут незначительными и только на Николаевщине усилятся.
Однако следует отметить, что в нескольких областях на Западе и Севере осадков не будет. Синоптики прогнозируют, что там следует ожидать лишь переменную облачность.
Достойно внимания Никаких заморозков: в Украину ворвется весенняя жара
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Что касается температуры воздуха, то в последний день апреля во многих областях Украины будет ощущаться незначительное похолодание по сравнению с предыдущим днем. Однако, например, на Западе государства температура за окном наоборот прогреется. Так, столбики термометра в течение дня будут колебаться от +14 до +17. Несмотря на это, ночь все еще будет оставаться холодной, поэтому в западных областях ожидают на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности, желтый).
Следует заметить, что в результате оттепели на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Ей присвоили 3 уровень, оранжевый.
Что касается Севера государства, то здесь будет несколько прохладнее. Днем следует ожидать температуру воздуха в пределах +9…+16. При этом в Сумской и Полтавской областях столбики термометров не будут подниматься выше +11.
В Укргидрометцентре предупредили, что в воскресенье в северных (кроме Сумской), Винницкой, Хмельницкой и Ровненской областях ожидаются заморозки в воздухе. Им присвоили ІІ уровень опасности, оранжевый.
На Востоке Украины 30 апреля температура воздуха за окном прогреется максимально до +14. При этом день будет встречать украинцев с показателей +11.
В южных областях государства в воскресенье температура также опустится на пару градусов по сравнению с субботой. Там столбики термометров будут колебаться от +11 до +15.
Температура в крупнейших городах Украины
Киев – +13...+15
Ужгород – +15...+17
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +12...+14
Одесса – +12...+14
Николаев – +11...+13
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +13...+15
Сумы – +9...+11
Полтава – +9...+11
Днепр – +11...+13
Запорожье – +13...+15
Донецк – +12...+14
Луганск – +12...+14
Харьков – +11...+13