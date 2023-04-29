Похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на 29 апреля

Погода в Украине в воскресенье 30 апреля обещает принести дожди на значительную территорию государства. В большинстве областей они будут незначительными и только на Николаевщине усилятся.

Однако следует отметить, что в нескольких областях на Западе и Севере осадков не будет. Синоптики прогнозируют, что там следует ожидать лишь переменную облачность.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то в последний день апреля во многих областях Украины будет ощущаться незначительное похолодание по сравнению с предыдущим днем. Однако, например, на Западе государства температура за окном наоборот прогреется. Так, столбики термометра в течение дня будут колебаться от +14 до +17. Несмотря на это, ночь все еще будет оставаться холодной, поэтому в западных областях ожидают на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности, желтый).

Следует заметить, что в результате оттепели на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Ей присвоили 3 уровень, оранжевый.

Что касается Севера государства, то здесь будет несколько прохладнее. Днем следует ожидать температуру воздуха в пределах +9…+16. При этом в Сумской и Полтавской областях столбики термометров не будут подниматься выше +11.

В Укргидрометцентре предупредили, что в воскресенье в северных (кроме Сумской), Винницкой, Хмельницкой и Ровненской областях ожидаются заморозки в воздухе. Им присвоили ІІ уровень опасности, оранжевый.

На Востоке Украины 30 апреля температура воздуха за окном прогреется максимально до +14. При этом день будет встречать украинцев с показателей +11.

В южных областях государства в воскресенье температура также опустится на пару градусов по сравнению с субботой. Там столбики термометров будут колебаться от +11 до +15.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +13...+15

Ужгород – +15...+17

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +12...+14

Одесса – +12...+14

Николаев – +11...+13

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +13...+15

Сумы – +9...+11

Полтава – +9...+11

Днепр – +11...+13

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +11...+13



Погода по Украине 30 апреля / Карта Укргидрометцентра