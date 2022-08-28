Ждать ли лютые морозы: прогноз погоды на нынешнюю зиму от синоптиков

Украинцев уже готовят к тому, что отопительный сезон будет очень сложным. Неудивительно, что наших земляков интересует, какой будет зима, и не будут ли они замерзать в своих домах.

Расскажем, не будут ли донимать украинцам лютые морозы этой зимой. Да и вообще узнаем, какой будет погода в кульминационный период отопительного сезона.

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Жестоких морозов не предвидят

Сразу поспешим вас успокоить. По прогнозам синоптиков, в этом году пройдет без сильных морозов. Но это совсем не значит, что можно вообще не готовиться к отопительному сезону . Следует помнить, что враг коварен. А значит, он может натворить немало беды тогда, когда этого никто не будет ждать.

Нынешняя зима, если верить данным погодного сайта Wisemeteo, не будет отличаться от аналогичного периода прошлого года. Календарная зима начнется с температуры за окном, которая колеблется от -2 до 0 градусов. Сразу же заметим, что слишком снежных дней будет не так уж много. В то же время следует быть готовым, что погода будет капризничать, поэтому иногда зимой температура может достигать даже +8 градусов.

Какая будет погода в декабре 2022

Согласно прогнозам синоптиков, первый месяц зимы будет теплее. По крайней мере, если сравнивать его с декабрем 2021 года. Не будет наблюдаться ни большого количества осадков, ни существенного понижения температуры.

Так, в начале декабря воздух будет прогреваться до отметки от 0 до 8 градусов. Уже 5 декабря можно будет наблюдать убыль температуры, которая будет колебаться в пределах от -1 до 3 градусов тепла. На рождественские праздники – с 22 по 26 декабря – прогнозируют от +4 до +6 градусов тепла.

Какая будет погода в январе 2023 года.

Холоднее будет второй месяц зимы. Но и здесь не стоит ожидать обильных осадков. Кроме того, не слишком низкая будет среднесуточная температура воздуха. Она, прогнозируют синоптики, будет колебаться в пределах -2 градусов. Но не следует исключать, что будут дни с "плюсовой" температурой.

Первая треть месяца будет сравнительно теплой. Воздух будет прогреваться до +4 градусов. Вместе с тем с 9 января следует ожидать похолодания. Тогда термометры будут показывать до -9 градусов мороза.

Какая будет погода в феврале 2023

В феврале также пройдет без сильных морозов. По прогнозам синоптиков, месяц будет сравнительно прохладным. Средняя температура будет колебаться в пределах от 0. А это напомним на 2 градуса ниже, чем в феврале 2022 года.

Что касается осадков, то их ждать не стоит. Яростно заметать улицы снегом не будет. Незначительные снегопады будут наблюдаться по несколько дней как в начале, так и в конце февраля.

Напомним, что синоптикиня Вера Балабух рассказала журналистам 24 канала, какой будет погода в сентябре 2022 года. Она подчеркнула, что этот месяц будет самым теплым за последние 30 лет . В то же время, она отметила, что в сентябре этого года будет наблюдаться дефицит осадков.

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