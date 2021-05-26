Почему на Житомирщине безопаснее всего

Житомирские правоохранители и местные власти работают очень добросовестно. Об этом заместитель министра внутренних дел рассказал в Житомире во время презентации проекта "Полицейский офицер общины".

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На Житомирщине безопаснее чем во многих других регионах Украины. Все 100% убийств на территории области, которые были, к сожалению, 14, раскрыты. Раскрывается 80% ограблений,

– заявил Геращенко.

По его словам, безопасность на улицах городов и поселков Житомирщины – это вопрос не только работы полиции, а также государственной и местной власти. Заместитель министра отметил, что уровень безопасности влияет на инвесторов, которые решают, стоит ли вкладывать деньги и строить производственные мощности на территории области.

"Когда местная власть выделяет деньги на закупку транспортных средств для полицейских офицеров общины, означает, что власть Житомира понимает, что именно от качества работы полиции, от ее мобильности, от близости полицейских к гражданам зависит их безопасность", – объяснил Геращенко.

В то же время он призвал руководителей общин области увеличить количество камер видеонаблюдения на улицах населенных пунктов.

Обратите внимание! По данным международной организации International SOS, самыми опасными регионами Украины являются Донецкая и Луганская области.

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