Чому на Житомирщині найбезпечніше

Житомирські правоохоронці та місцева влада працюють дуже сумлінно. Про це заступник міністра внутрішніх справ розповів у Житомирі під час презентації проєкту "Поліцейський офіцер громади".

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На Житомирщині безпечніше ніж у багатьох інших регіонах України. Всі 100% вбивств на території області, яких було, на жаль, 14, розкриті. Розкривається 80% пограбувань,

– заявив Геращенко.

За його словами, безпека на вулицях міст і селищ Житомирщини – це питання не тільки роботи поліції, а також державної та місцевої влади. Заступник міністра наголосив, що рівень безпеки впливає на інвесторів, які вирішують, чи варто вкладати гроші й будувати виробничі потужності на території області.

"Коли місцева влада виділяє гроші на закупівлю транспортних засобів для поліцейських офіцерів громади, означає, що влада Житомира розуміє, що саме від якості роботи поліції, від її мобільності, від наближеності поліцейських до громадян залежить їх безпека", – пояснив Геращенко.

Водночас він закликав керівників громад області збільшити кількість камер відеоспостереження на вулицях населених пунктів.

Зверніть увагу! За даними міжнародної організації International SOS, найнебезпечнішими регіонами України є Донецька та Луганська області.

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