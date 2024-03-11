Такое мнение 24 Каналу озвучил ветеран войны с Россией Евгений Дикий. По его словам, наши союзники будто ждали, когда Кремль наконец поймет, что война против Украины им не выгодна.
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Идея Запада относительно России
Евгений Дикий считает, что до недавнего времени идеей Запада было не разбить Россию, а заставить страну-агрессора признать, что война против Украины ей не выгодна, что Кремль платит за это неприемлемую цену. Однако у захватчиков совсем другое видение.
Они до сих пор пытаются именно так рационально прогнозировать действия России через "выгодно-невыгодно". А там совершенно другое видение. Там черно-белое, бинарное видение, что "или пан, или пропал",
– сказал он.
Для оккупантов не существует понятия "выгодно-невыгодно", "приемлемая-неприемлемая" цена. Они будут бросать на войну весь ресурс, который найдут, пока не произойдет одно из двух: либо проигрыш, либо победа.
Последние новости России
- Псевдовыборы президента России запланированы на 15 – 17 марта. Оппозиционные российские СМИ раскрыли планы Кремля по проведению масштабного концерта на Красной площади 18 марта. Официально он якобы посвящен аннексии Крыма. Однако на самом деле Москва будет отмечать "победу" Путина на так называемых "выборах". В Москве уже формируют VIP-фанзону для участников мероприятия, что должно стать грандиозным действом в честь Владимира Путина. Участникам концерта, которые в основном будут студентами, обещают подарки и выходной.
- Известно, что для входа на мероприятие нужно будет пройти проверку федеральной службой охраны, что указывает на возможное присутствие самого Путина. После намеков о поствыборном характере концерта, организаторы быстро изменили формулировку, заменив "Путина" на "президента".
- Аналитики из Института изучения войны отмечают, что Россия расконсервировала до 40% танковых резервов. В ISW изучили спутниковые фото и пришли к выводу, что страна-агрессор вывезла от 25 до 40 процентов своих танковых стратегических резервов из хранилищ под открытым небом. Также там считают, что Россия может столкнуться с нехваткой техники в ближайшие несколько лет, если нынешние темпы потерь останутся такими же или ускорятся, а текущий уровень производства новых машин останется неизменным.