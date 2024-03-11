Таку думку 24 Каналу озвучив ветеран війни з Росією Євген Дикий. За його словами, наші союзники ніби чекали, коли Кремль нарешті зрозуміє, що війна проти України їм не вигідна.

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Ідея Заходу щодо Росії

Євген Дикий вважає, що донедавна ідеєю Заходу було не розбити Росію, а змусити країну-агресорку визнати, що війна проти України їй не вигідна, що Кремль сплачує за це неприйнятну ціну. Однак у загарбників зовсім інше бачення.

Вони досі намагаються саме так раціонально прогнозувати дії Росії через "вигідно-невигідно". А там абсолютно інше бачення. Там чорно-біле, бінарне бачення, що "або пан, або пропав",

– сказав він.

Для окупантів не існує поняття "вигідно-невигідно", "прийнятна-неприйнятна" ціна. Вони будуть кидати на війну весь ресурс, який знайдуть, поки не станеться одне з двох: або програш, або перемога.

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