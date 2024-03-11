Таку думку 24 Каналу озвучив ветеран війни з Росією Євген Дикий. За його словами, наші союзники ніби чекали, коли Кремль нарешті зрозуміє, що війна проти України їм не вигідна.
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Ідея Заходу щодо Росії
Євген Дикий вважає, що донедавна ідеєю Заходу було не розбити Росію, а змусити країну-агресорку визнати, що війна проти України їй не вигідна, що Кремль сплачує за це неприйнятну ціну. Однак у загарбників зовсім інше бачення.
Вони досі намагаються саме так раціонально прогнозувати дії Росії через "вигідно-невигідно". А там абсолютно інше бачення. Там чорно-біле, бінарне бачення, що "або пан, або пропав",
– сказав він.
Для окупантів не існує поняття "вигідно-невигідно", "прийнятна-неприйнятна" ціна. Вони будуть кидати на війну весь ресурс, який знайдуть, поки не станеться одне з двох: або програш, або перемога.
Останні новини Росії
- Псевдовибори президента Росії заплановані на 15 – 17 березня. Опозиційні російські ЗМІ розкрили плани Кремля щодо проведення масштабного концерту на Красній площі 18 березня. Офіційно він нібито присвячений анексії Криму. Однак насправді Москва відзначатиме "перемогу" Путіна на так званих "виборах". У Москві вже формують VIP-фанзону для учасників заходу, що має стати грандіозним дійством на честь Владіміра Путіна. Учасникам концерту, які в основному будуть студентами, обіцяють подарунки та вихідний.
- Відомо, що для входу на захід потрібно буде пройти перевірку федеральною службою охорони, що вказує на можливу присутність самого Путіна. Після натяків про післявиборчий характер концерту, організатори швидко змінили формулювання, замінивши "Путіна" на "президента".
- Аналітики з Інституту вивчення війни зазначають, що Росія розконсервувала до 40% танкових резервів. В ISW вивчили супутникові фото й дійшли висновку, що країна-агресорка вивезла від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів зі сховищ просто неба. Також там вважають, що Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років, якщо нинішні темпи втрат залишаться такими ж або прискоряться, а поточний рівень виробництва нових машин залишиться незмінним.