Погода в понедельник приятно удивит украинцев как и теплом, так и отсутствием осадков, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 27 января
Как передают синоптики, средняя температура воздуха по Украине составит 7 – 9 градусов тепла. Ветер будет развивать незначительную скорость – 5 – 10 метров в секунду. Небо будет покрыто облаками, но временами будут прояснения. Осадков не прогнозируют.
Самые высокие температурные показатели ожидаются на Западе. Там столбик термометра будет показывать от 9 до 13 градусов тепла. На Юге температура будет колебаться между 9 и 11 градусами тепла.
Какая погода в областных центрах
- Киев +7 – +9
- Ужгород +9 – +11
- Львов +11 – +13
- Ивано-Франковск +11 – +13
- Тернополь +8– +10
- Черновцы +10– +12
- Хмельницкий +8– +10
- Луцк +9 – +11
- Ровно +9 – +11
- Житомир +8– +10
- Винница +8– +10
- Одесса +9 – +11
- Николаев +9 – +11
- Херсон +9 – +11
- Симферополь +11 – +13
- Кропивницкий +7 – +9
- Черкассы +7 – +9
- Чернигов +7 – +9
- Сумы +6 – +8
- Полтава +6 – +8
- Днепр +7 – +9
- Запорожье +7 – +9
- Донецк +7 – +9
- Луганск +5 – +7
- Харьков +5 – +7
Прогноз погоды на 27 января 2025 года / Скриншот