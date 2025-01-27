Погода в понедельник приятно удивит украинцев как и теплом, так и отсутствием осадков, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 27 января

Как передают синоптики, средняя температура воздуха по Украине составит 7 – 9 градусов тепла. Ветер будет развивать незначительную скорость – 5 – 10 метров в секунду. Небо будет покрыто облаками, но временами будут прояснения. Осадков не прогнозируют.

Самые высокие температурные показатели ожидаются на Западе. Там столбик термометра будет показывать от 9 до 13 градусов тепла. На Юге температура будет колебаться между 9 и 11 градусами тепла.

Какая погода в областных центрах

  • Киев +7 – +9
  • Ужгород +9 – +11
  • Львов +11 – +13
  • Ивано-Франковск +11 – +13
  • Тернополь +8– +10
  • Черновцы +10– +12
  • Хмельницкий +8– +10
  • Луцк +9 – +11
  • Ровно +9 – +11
  • Житомир +8– +10
  • Винница +8– +10
  • Одесса +9 – +11
  • Николаев +9 – +11
  • Херсон +9 – +11
  • Симферополь +11 – +13
  • Кропивницкий +7 – +9
  • Черкассы +7 – +9
  • Чернигов +7 – +9
  • Сумы +6 – +8
  • Полтава +6 – +8
  • Днепр +7 – +9
  • Запорожье +7 – +9
  • Донецк +7 – +9
  • Луганск +5 – +7
  • Харьков +5 – +7

прогноз погоды на 27 января

Прогноз погоды на 27 января 2025 года / Скриншот