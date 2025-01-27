Погода в понедельник приятно удивит украинцев как и теплом, так и отсутствием осадков, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 27 января

Как передают синоптики, средняя температура воздуха по Украине составит 7 – 9 градусов тепла. Ветер будет развивать незначительную скорость – 5 – 10 метров в секунду. Небо будет покрыто облаками, но временами будут прояснения. Осадков не прогнозируют.

Самые высокие температурные показатели ожидаются на Западе. Там столбик термометра будет показывать от 9 до 13 градусов тепла. На Юге температура будет колебаться между 9 и 11 градусами тепла.

Какая погода в областных центрах

Киев +7 – +9

Ужгород +9 – +11

Львов +11 – +13

Ивано-Франковск +11 – +13

Тернополь +8– +10

Черновцы +10– +12

Хмельницкий +8– +10

Луцк +9 – +11

Ровно +9 – +11

Житомир +8– +10

Винница +8– +10

Одесса +9 – +11

Николаев +9 – +11

Херсон +9 – +11

Симферополь +11 – +13

Кропивницкий +7 – +9

Черкассы +7 – +9

Чернигов +7 – +9

Сумы +6 – +8

Полтава +6 – +8

Днепр +7 – +9

Запорожье +7 – +9

Донецк +7 – +9

Луганск +5 – +7

Харьков +5 – +7

Прогноз погоды на 27 января 2025 года / Скриншот