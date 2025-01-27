Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Какой будет погода до конца зимы и весной – ждать ли морозов и снега: прогноз Укргидрометцентра

Потепление в Украине

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие трое суток осадков не будет. Только 29 января на Западе местами небольшой дождь, ночью в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер будет преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду, в Карпатах местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха на Востоке и в Карпатах ночью от +3 до -3 градусов, днем +2 – +8. На остальной территории ночью 0 – +6, днем +5 – +10.

27 января на Прикарпатье и в Крыму, 28 – 29 января на Западе и Юге +9 – +15,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Кстати, накануне в Укргидрометцентре рассказывали, что в январе температура воздуха выше нормы на 4 – 8 градусов. Тепло так, как бывает в марте.

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Будут ли сильные морозы до конца зимы

Ранее, в интервью 24 Каналу, представитель Укргидрометцентра ответила, возможно ли, что этой зимой морозов до -20 – -30 градусов не будет вообще.

Наталья Птуха отметила, что по прогнозам как мировых центров, так и украинских ученых, сезон все же ожидается с колебаниями от плюса до небольшого минуса.

"Однако мы сезонная страна и проникновение арктических холодов к нам возможно. Хотя в последние годы оно становится все реже, а если и бывает, то достаточно кратковременное", – отметила синоптик.

Интересно, что в прошлом году в феврале фиксировали много температурных рекордов. Наталья Птуха также ответила, возможно ли, что в этом году также будет высокая температура в последний месяц зимы.

"Учитывая тенденции изменений климата и вообще такие процессы не совсем зимнего характера, февраль может свои сюрпризы для нас принести", – сказала Птуха.