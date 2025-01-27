Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Якою буде погода до кінця зими й весною – чи чекати морозів і снігу: прогноз Укргідрометцентру

Потепління в Україні

Синоптики прогнозували, що в найближчі три доби опадів не буде. Тільки 29 січня на Заході подекуди невеликий дощ, уночі в Карпатах з мокрим снігом.

Вітер буде переважно південний, 5 – 10 метрів на секунду, в Карпатах місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря на Сході й у Карпатах вночі від +3 до -3 градусів, вдень +2 – +8. На решті території вночі 0 – +6, вдень +5 – +10.

27 січня на Прикарпатті та в Криму, 28 – 29 січня на Заході та Півдні +9 – +15,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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До речі, напередодні в Укргідрометцентрі розповідали, що в січні температура повітря вища за норму на 4 – 8 градусів. Тепло так, як буває у березні.

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Чи будуть сильні морози до кінця зими

Раніше, в інтерв'ю 24 Каналу, представниця Укргідрометцентру відповіла, чи можливо, що цієї зими морозів до -20 – -30 градусів не буде взагалі.

Наталія Птуха зазначила, що за прогнозами як світових центрів, так і українських науковців, сезон все ж таки очікується з коливаннями від плюса до невеличкого мінуса.

"Однак ми сезонна країна і проникнення арктичних холодів до нас можливе. Хоча останніми роками воно стає дедалі рідшим, а якщо й буває, то досить короткотривале", – наголосила синоптикиня.

Цікаво, що тогоріч у лютому фіксували багато температурних рекордів. Наталія Птуха також відповіла, чи можливо, що цьогоріч також буде висока температура в останній місяць зими.

"З огляду на тенденції змін клімату і взагалі такі процеси не зовсім зимового характеру, лютий може свої сюрпризи для нас принести", – сказала Птуха.