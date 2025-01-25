Та чи продовжиться аномальне тепло в лютому, – якою може бути погода в останній місяць зими, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на лютий 2025 року

Синоптики прогнозували, що середня місячна температура повітря в лютому передбачається від -3 до +2 градусів, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Тим часом кількість опадів навпаки очікується меншою за норму, зокрема, у межах 25 – 65 міліметрів.

До речі, в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру відповіла, чи може ц лютому температура знову бити рекорди, як торік.

Можливо, ми цього не виключаємо. Тобто, з огляду на тенденції змін клімату і взагалі такі процеси не зовсім зимового характеру, лютий може свої сюрпризи для нас принести,

– зазначила Наталія Птуха.

Також синоптикиня відповіла, чи можливо, що цієї зими взагалі не буде похолодання до -20 – -30 градусів. Зокрема, зазначила, що прогнозами як світових центрів, так і наших науковців, все ж таки зимовий сезон очікується з коливаннями від плюса до невеличкого мінуса.

"Однак ми сезонна країна і проникнення арктичних холодів до нас можливе. Хоча останніми роками воно стає дедалі рідшим, а якщо й буває, то досить короткотривале", – підкреслила Птуха.