Погода у понеділок приємно здивує українців як і теплом, так і браком опадів, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 27 січня

Як передають синоптики, середня температура повітря по Україні становитиме 7 – 9 градусів тепла. Вітер розвиватиме незначну швидкість – 5 – 10 метрів за секунду. Небо буде вкрите хмарами, але часом з'являтимуться прояснення. Опадів не прогнозують.

Найвищі температурні показники очікуються на Заході. Там стовпчик термометра показуватиме від 9 до 13 градусів тепла. На Півдні температура коливатиметься між 9 та 11 градусами тепла.

Яка погода в обласних центрах

Київ +7 – +9

Ужгород +9 – +11

Львів +11 – +13

Івано-Франківськ +11 – +13

Тернопіль +8– +10

Чернівці +10– +12

Хмельницький +8– +10

Луцьк +9 – +11

Рівне +9 – +11

Житомир +8– +10

Вінниця +8– +10

Одеса +9 – +11

Миколаїв +9 – +11

Херсон +9 – +11

Сімферополь +11 – +13

Кропивницький +7 – +9

Черкаси +7 – +9

Чернігів +7 – +9

Суми +6 – +8

Полтава +6 – +8

Дніпро +7 – +9

Запоріжжя +7 – +9

Донецьк +7 – +9

Луганськ +5 – +7

Харків +5 – +7

Прогноз погоди на 27 січня 2025 року / Скриншот