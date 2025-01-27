Погода у понеділок приємно здивує українців як і теплом, так і браком опадів, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 27 січня

Як передають синоптики, середня температура повітря по Україні становитиме 7 – 9 градусів тепла. Вітер розвиватиме незначну швидкість – 5 – 10 метрів за секунду. Небо буде вкрите хмарами, але часом з'являтимуться прояснення. Опадів не прогнозують.

Найвищі температурні показники очікуються на Заході. Там стовпчик термометра показуватиме від 9 до 13 градусів тепла. На Півдні температура коливатиметься між 9 та 11 градусами тепла.

Яка погода в обласних центрах

  • Київ +7 – +9
  • Ужгород +9 – +11
  • Львів +11 – +13
  • Івано-Франківськ +11 – +13
  • Тернопіль +8– +10
  • Чернівці +10– +12
  • Хмельницький +8– +10
  • Луцьк +9 – +11
  • Рівне +9 – +11
  • Житомир +8– +10
  • Вінниця +8– +10
  • Одеса +9 – +11
  • Миколаїв +9 – +11
  • Херсон +9 – +11
  • Сімферополь +11 – +13
  • Кропивницький +7 – +9
  • Черкаси +7 – +9
  • Чернігів +7 – +9
  • Суми +6 – +8
  • Полтава +6 – +8
  • Дніпро +7 – +9
  • Запоріжжя +7 – +9
  • Донецьк +7 – +9
  • Луганськ +5 – +7
  • Харків +5 – +7

прогноз погоди на 27 січня

Прогноз погоди на 27 січня 2025 року / Скриншот