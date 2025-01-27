Погода у понеділок приємно здивує українців як і теплом, так і браком опадів, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 27 січня
Як передають синоптики, середня температура повітря по Україні становитиме 7 – 9 градусів тепла. Вітер розвиватиме незначну швидкість – 5 – 10 метрів за секунду. Небо буде вкрите хмарами, але часом з'являтимуться прояснення. Опадів не прогнозують.
Найвищі температурні показники очікуються на Заході. Там стовпчик термометра показуватиме від 9 до 13 градусів тепла. На Півдні температура коливатиметься між 9 та 11 градусами тепла.
Яка погода в обласних центрах
- Київ +7 – +9
- Ужгород +9 – +11
- Львів +11 – +13
- Івано-Франківськ +11 – +13
- Тернопіль +8– +10
- Чернівці +10– +12
- Хмельницький +8– +10
- Луцьк +9 – +11
- Рівне +9 – +11
- Житомир +8– +10
- Вінниця +8– +10
- Одеса +9 – +11
- Миколаїв +9 – +11
- Херсон +9 – +11
- Сімферополь +11 – +13
- Кропивницький +7 – +9
- Черкаси +7 – +9
- Чернігів +7 – +9
- Суми +6 – +8
- Полтава +6 – +8
- Дніпро +7 – +9
- Запоріжжя +7 – +9
- Донецьк +7 – +9
- Луганськ +5 – +7
- Харків +5 – +7
Прогноз погоди на 27 січня 2025 року / Скриншот